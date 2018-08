Ilton Marques lançará livro de poemas no Museu da Gente

22/08/18 - 16:34:55

O advogado Ilton Marques de Souza lançará, nesta quinta-feira (23), às 17h, no Museu da Gente Sergipana, o livro “Estrela-D’alma”. A obra reúne poemas com diferentes temáticas, entre amizade, família, fé, amor, histórias de vida e lutas sociais.

Com um aguçado senso crítico, Ilton Marques de Souza é advogado militante desde 1985. Ao longo de sua carreira profissional, atuou nas áreas sindical, familiar e trabalhista, dedicando a esta última a maior parte do seu trabalho jurídico.

“O livro nasceu de uma conversa com amigos da Sociedade de Poetas Vivos. Neste grupo surgiu a ideia de tornar público as coisas que escrevia só para mim e para as pessoas ao meu redor. Escrevo poemas desde jovem, mas durante muitos anos parei de escrevê-los, recomeçando há cerca de três anos. O resultado está neste livro”, conta Ilton.

O autor destaca que os principais incentivadores do livro foram a advogada Adélia Pessoa, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE, e o advogado e poeta Luiz Eduardo Oliva, que assina a orelha do livro. “Estrela D’Alma é um convite a um encontro com a poesia que não cansa, a poesia que clama e denuncia, que diverte e adverte”, afirma Luiz Eduardo Oliva.

