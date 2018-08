INAUGURADO POSTOS DE AUTOATENDIMENTO DO MAIS ARACAJU

22/08/18 - 14:45:14

A Prefeitura de Aracaju, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), lançaram nesta terça-feira, 21, no Terminal de Integração do DIA, mais um ponto de recarga do Cartão Mais Aracaju com os primeiros Terminais de Autoatendimento (ATMs).

Outros postos estão disponíveis na Rua do Turista e na sede da AracajuCard. Em breve estarão em outros locais da cidade. Os terminais permitem a compra das passagens com cartão de débito ou em dinheiro, consulta a saldos e atualização de créditos. As pessoas também podem solicitar o cartão Mais Aracaju Pré-Pago através dos ATMs e quem tem o cartão do vale-transporte pode fazer recargas, mas com a opção “comum” – pessoa física. Neste tipo de transação, o passageiro terá que pagar 2,5% do valor total da recarga devido aos custos da transação financeira.

O presidente do Setransp, Alberto Almeida, explicou os benefícios trazidos para os usuários do serviço. “O uso do cartão eletrônico proporciona praticidade e segurança na hora de pagar a passagem, evitando a movimentação de dinheiro no ônibus, e os ATMs oferecem mais conforto aos usuários do transporte público que não precisam mais ir à sede do AracajuCard para fazer recargas e outros serviços”, disse.

Renato Telles, superintendente interino da SMTT, reforçou a praticidade do novo serviço. “O nosso trabalho é justamente para oferecer mais conforto e segurança para a população, seja as que circulam em veículos, seja as que circulam nos ônibus do transporte público. Esse novo ponto de recarga Mais Aracaju aqui no Terminal DIA, um dos mais movimentados da cidade, oferece isso”, justificou.

Passagem Premiada

Junto com o lançamento do novo posto de recarga do Mais Aracaju, no Terminal DIA, houve a entrega da primeira premiação da Passagem Premiada. Dez passageiros de ônibus receberam o prêmio de R$ 500 em dinheiro cada. Os passageiros de ônibus que adquiriram créditos do cartão Mais Aracaju Pré-pago durante o mês de julho e concorreram no primeiro sorteio, dia 11 de agosto.

Isis Santos, 29, foi uma das ganhadoras. Ela ficou feliz em ganhar o prêmio e disse que é bom não ter que circular com o dinheiro da passagem dentro dos ônibus. “É uma praticidade porque a gente pode colocar as passagens no cartão sem ter que ir no AracajuCard. Melhor ainda para mim, que fui uma das primeiras a ganhar o prêmio da Passagem Premiada”, disse Isis.

Para participar dos próximos sorteios, o usuário precisa comprar no mínimo 40 passagens por mês. São dez premiações mensais.

Fonte e foto SMTT