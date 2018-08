Polícia Civil prende responsável por tentativa de latrocínio em Estância

22/08/18 - 07:57:24

Crime ocorreu em maio deste ano. Homem também responderá por corrupção de menores.

Na manhã desta terça-feira, 21, policiais civis que atuam no município de Estância prenderam Jorge Luis de Jesus Silva, 20 anos, natural do município de Lagarto, que estava com mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Vara Criminal de Estância, devido à prática de uma tentativa de latrocínio cometida na cidade de Estância no mês de maio deste ano.

Segundo informações do delegado da Roubos e Furtos, Cledson Ferreira, o indivíduo foi o articulador do crime. “Ele recrutou Jinaldo de Jesus Santos, preso no dia do delito; e um adolescente que também foi apreendido pelo ato infracional. Ficou acordado entre eles que a motocicleta subtraída como resultado do crime seria vendida. Para a conclusão do caso restava apenas a prisão de Jorge Luis”, mencionou.

Durante a ação delituosa, o adolescente chegou a efetuar disparo contra a vítima, tendo a arma falhado no momento do disparo. Jorge Luis responderá pela tentativa de latrocínio e por corrupção de menores.

Assessoria de Comunicação Social da SSP/SE