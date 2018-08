PROJETO DE LEI PREVÊ DESCONTO DE SALÁRIO VEREADORES FALTOSOS

22/08/18 - 05:51:54

A vereadora Kitty Lima (Rede) voltou a criticar nesta terça-feira, 21, a ausência de colegas parlamentares nas sessões da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) durante a análise das pautas de projetos da Casa. Para garantir a presença deles em plenário e punir os faltosos que não apresentam uma justificativa pela não presença, Kitty protocolou um Projeto de Resolução que altera o regimento da Câmara a fim de descontar na folha de pagamento os dias não trabalhados pelos vereadores.

De acordo com a parlamentar, o intuito é acabar com a evasão de vereadores do plenário da CMA antes da recomposição de quórum que acontece diariamente para o início da análise dos projetos protocolados na Casa.

“Essa situação chegou ao limite e por isso preparei esse projeto de resolução para punir os vereadores faltosos. Aqueles que não apresentarem justificativa para a ausência, como manda a lei, que esse dia não trabalhado seja descontado do bolso do vereador. Não é assim que acontece com qualquer trabalhador? Por que com a gente tem que ser diferente? Estamos vereadores e isso não nos faz melhor do que ninguém. Estamos aqui prestando um serviço à população e temos que ser os primeiros a dar o exemplo”, disse Kitty, reforçando a necessidade da presidência da CMA rever o regimento acerca das faltas dos parlamentares.

“Está na hora de colocarmos um ponto final a essa prática que se tornou comum aqui na Câmara, que é faltar sem dar nenhuma justificativa plausível. Já chegaram a dizer que essa é uma questão prevista pelo regimento da Câmara. Isso é na verdade uma imoralidade com a população que nos elegeu para trabalhar, e não para fazer da Câmara um ponto de passeio para quem quer trabalhar quando quer”, acrescentou.

Kitty lembrou ainda que ao deixar de analisar os projetos devido a falta de quórum, quem mais perde é a população.

“Nós temos projetos importantes na pauta para serem votados e que até agora não conseguimos o número mínimo de vereadores para iniciar as discussões. O PL da Ficha Limpa Municipal é um desses projetos que aguardam para serem analisados, e em ano eleitoral iniciativas como essa precisam ser colocadas em prática com urgência, mas cadê o interesse de alguns vereadores para isso? O fim gradativo das carroças é outro projeto de extrema importância para a população que também está travado. É uma situação revoltante para quem quer trabalhar e honrar com os votos que recebeu em campanha”, lamentou.

Apesar de inconformada com toda a situação, Kitty fez um apelo aos colegas vereadores que, assim como ela, estão comprometidos em trabalhar na Câmara pelo bem da população.

“Espero conseguir aprovar esse projeto e conto com o bom senso dos meus colegas, principalmente aqueles que estão aqui nesta Casa prestando um serviço de verdade à sociedade. Infelizmente, até para conseguir aprovar algo aqui, quando você não é da base aliada do prefeito é uma dificuldade enorme’, finalizou Kitty.

Foto Gilton Rosas

Por Felipe Maceió