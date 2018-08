PROJETO QUE PREVÊ LISTA DE MEDICAMENTOS É REJEITADO NA CMA

22/08/18 - 15:54:23

por Marta Costa

Sensível aos transtornos causados pela falta de medicamentos e informações nas Unidades de Saúde de Aracaju, o vereador Seu Marcos (PHS) defendeu no Poder Legislativo Municipal a retirada do veto sobre o Projeto n° 316/ 2018 que trata sobre disponibilização de listas de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo era comunicar aos usuário dos SUS possíveis desabatecimentos das unidades, colocando em cada posto uma relação com todos os medicamentos que são distribuídos . “Esse projeto visa transparência. Acho que o prefeito não é sabedor desses projetos, a equipe não dever passar para ele. Tem muitos pacientes que não sabem qual é a relação de medicamentos fornecidos pelo Sistema. Foi pensando no povo que usa o SUS que este projeto foi pensado. Para atender a população mais pobre “, alertou.

Seu Marcos ainda frisou que a implantação não gera custo e que com o prontuário eletrônico essa metodologia já poderia ser praticada. ” O projeto é simples. Não gera custo aos cofres públicos. Após a implantação do prontuário eletrônico, a informação dos remédios já é disponível, só é imprimir a relação e colar a lista nas farmácias das unidades”, defendeu.

Aparte

Embora o projeto já tivesse sido aprovado no começo do ano, o veto foi mantido pela Casa. Votaram e defenderam o projetos os vereadores Emília Corrêa (Patriota), Isac Silveira (PC do B), Anderson de Tuca (PRTB), Kitty Lima (REDE), Américo de Deus (REDE), Cabo Amintas (PTB) e Lucas Aribé (PSB).

O primeiro a defender o projeto foi Américo de Deus que parabenizou Seu Marcos. “Um projeto simples e que visa a defesa dos direitos da população. Saber se tem ou não remédio no Posto de Saúde próximo a sua residência, não devia ser difícil de implantar” , alertou Deus.

Kitty Lima também ressaltou a importância do projeto. ” Dignidade e transparência. A gente quer uma informação básica e estão negando. O prefeito acha que o nosso trabalho é apenas colocar nome de rua? Claro que não. Estamos defendendo a população”.

Lucas Aribé ressaltou que todos os projetos que visam transparência sempre são vetados pela atual administração. “Quando a gente pede a uma secretaria é porque é função da secretaria. Ninguém está invadindo o Poder do Executivo como está descritos nos Vetos. O Projeto é bom, visa ajudar a população”, destacou.

Já Anderson de Tuca, afirmou que a iniciativa é louvável e de grande importância para pacientes que muitas vezes não têm dinheiro nem para fazer a locomoção até a unidade de atendimento. “Parabéns Seu Marcos, pelo Projeto e por sempre olhar pelos mais carentes”, afirmou.

Isac também defendeu a ideia. “Embora seja um Projeto aprovado por essa Casa, a beleza está em sua simplicidade. Não poderia ser vetado nunca uma iniciativa que benéfica exclusivamente o povo”, defendeu.

Após analisar e ler o veto do prefeito, Emília Côrrea disse: “Ao vetar o Projeto o prefeito está dizendo que a Comissão de Constituição e Justiça não está fazendo o seu trabalho ou que somos incompetentes. Mas eu posso garantir é constitucional”, esclareceu.