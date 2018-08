SINDIJOR convoca jornalistas para assembleia sobre Convenção Coletiva 2018/2019

22/08/18 - 08:22:56

por: Iracema Corso

Filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), o Sindicato dos Jornalistas de Sergipe publicou edital convocando todos os profissionais do Jornalismo, filiados e filiadas, a participarem da Assembleia Geral em sua sede, às 19h desta quarta-feira, dia 21 de agosto.

A pauta da assembleia é a Convenção Coletiva 2018/2019. Os dirigentes do SINDIJOR/SE vão apresentar o resultado das rodadas de negociação com o sindicato dos proprietários de empresas de comunicação de Sergipe.

Membro da Comissão de Ética do SINDIJOR/SE e membro da Comissão de Ética da Federação Nacional dos Jornalistas, Cristian Góis reforçou a necessidade de todos os profissionais do jornalismo participarem da assembleia geral nesta quarta-feira. “É importante que haja grande presença dos jornalistas sergipanos porque a definição da Convenção Coletiva é para 2018 e 2019. É um momento crucial porque várias questões de ordem trabalhista e econômica serão definidas. Com a tragédia da reforma trabalhista, só a união dos trabalhadores é capaz de enfrentar os ataques aos direitos trabalhistas”, ressaltou.

