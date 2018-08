Vereador Iran Barbosa propõe a instituição do Dia Municipal do Ciclista

Em alusão ao Dia Nacional do Ciclista, comemorado em 19 de Agosto, o Vereador Iran Barbosa, do PT, ressaltou a importância do combate à violência no trânsito e do incentivo ao uso da bicicleta como alternativa na busca de meios de locomoção sustentáveis.

No Parlamento Municipal, nesta terça-feira, 21, o vereador destacou um Projeto de sua autoria, que está em elaboração, que institui o Dia Municipal do Ciclista no âmbito do município de Aracaju.

“Este Projeto objetiva a promoção do uso da bicicleta por ser tratar de uma opção sustentável e viável, utilizada tanto com fins de lazer quanto meio de transporte, além de ser uma forma de homenagear os ciclistas”, afirmou.

Ainda segundo o autor da propositura, o Poder Público deverá, a partir da criação de uma infraestrutura básica necessária, viabilizar campanhas de conscientização do uso da bicicleta, reforçando os benefícios e as vantagens da sua utilização para os usuários e para o trânsito em geral.

O representante da ONG Ciclo Urbano, Waldson Costa, avaliou a iniciativa positivamente, sendo uma maneira de chamar a atenção do Poder Público para o investimento nesse tipo de política pública.

“O Poder Público deve participar ativamente e promover o uso da bicicleta enquanto meio de transporte. A definição dessa data comemorativa é um marco para a mobilidade urbana do nosso município”, disse Waldson Costa.

Homenagem

Iran propõe que o Dia Municipal seja uma homenagem a um ícone do ciclismo sergipano, Djalma Cruz, conhecido carinhosamente entre os ciclistas como o “Vovô do Pedal”. Djalma Cruz foi vítima de um atropelamento na BR-101, em 2016, quando pedalava com o seu grupo de ciclismo.

“Ainda iremos debater mais profundamente com os ciclistas, com a família de Djalma Cruz e com a sociedade em geral a elaboração de diretrizes para o Projeto de Lei. A minha sugestão é que, em nosso município, o Dia do Ciclista seja uma homenagem ao ‘Vovô do Pedal’, e dialogarei com os interessados sobre a definição da data que marcará esse Dia Municipal”, explicou.

Para Waldson Costa, a homenagem é muito justa.

“O Djalma Cruz era uma pessoa que incentivava a propagação do uso da bicicleta enquanto meio de transporte. Portanto, é uma homenagem merecida ao nosso ‘Vovô do Pedal’”, manifestou-se.

Tribuna Livre

Também nesta terça-feira, em Tribuna Livre, Waldson Costa discutiu o índice de ciclabilidade de Aracaju.

Representando a ONG Ciclo Urbano, o autor do estudo apresentou, na Casa Parlamentar, os números que integram uma pesquisa, cujo objetivo é estabelecer uma prática de avaliação e monitoramento na gestão pública sobre o uso da bicicleta enquanto meio de transporte.

Iran Barbosa sugeriu que a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transportes e Meio Ambiente realize uma Audiência Pública para debater, mais profundamente, o estudo, que tem muito conteúdo a ser apropriado pelo parlamento municipal, especialmente na perspectiva de qualificar a atuação dos vereadores no que concerne à mobilidade urbana da cidade e à formulação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano.

