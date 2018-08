VEREADOR QUESTIONA REAL AUTONOMIA DA CPI DA SAÚDE NA CMA

“Quem mandava na Secretaria de Saúde? O senhor ou Monica Passos?”, questionou o vereador de Aracaju (PTB), Cabo Amintas ao ex-secretário André Sotero, que foi ouvido na tarde desta segunda-feira, 20, durante a oitava sessão da CPI da Saúde na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O vereador que é líder da oposição na Casa Legislativa, questionou o ex-secretário sobre o tamanho da soberania de suas decisões e fez indagações sobre Monica Passos, ex-diretora do Departamento Administrativo Financeiro (DAF).

Na primeira pergunta do parlamentar dirigida ao ex-secretário André Sotero, Amintas questionou: “Na prática, quem nomeou Monica Passos para o DAF?”

“[…] No dia em que fui conhecer as instalações, antes mesmo de assumir o cargo, conheci a senhora Monica Passos. Eu contava com a ajuda da Ana Débora e, na época, com a ajuda da Waneska. Então eu fui avisado assim: ‘Doutor, para o DAF tem que ser a Monica Passos. O prefeito disse que tem que ser ela’. Foi assim que aconteceu”, afirmou Sotero.

Em seguida, Amintas questionou André sobre seu poder de escolha diante da indicação de coordenadores, por exemplo, ou se as decisões eram apenas políticas.

“Quando eu liguei para ela [Monica Passos], pra marcar o dia em que eu, ela, a Ana Débora e a Waneska iríamos escolher as outras pessoas. A resposta dela foi: ‘ou eu vou com toda a equipe ou não vou com ninguém’. Ou seja, de uma equipe que tem 30, 40, 50 [funcionários], todos foram gentis, prestativos, educados comigo. A única pessoa que, quando eu dizia ‘vamos consertar uma fechadura’, ouvia e não consertava era a diretoria do DAF. Mas os funcionários, todos, num nível de educação que eu queria que os outros tivessem. Toda a equipe do DAF foi nomeada pela diretora do DAF. A gente só nomeou o Adriano, que hoje faz parte do corpo administrativo e o gerente de transporte, que ficou apenas 15 dias no cargo e ela [Monica] mudou. Ou seja, numa equipe de cerca de 60 pessoas, eu nomeei apenas duas”, disse.

Por fim, Amintas foi incisivo e perguntou: “quem mandava na Secretaria de Saúde? Era o senhor, como Secretário, ou Monica Passos?”

O ex-secretário se esquivou do questionamento e ressaltou o processo de construção da equipe. “Na verdade, como tudo na vida, eu tento procurar ter o equilíbrio. Quando houve essa determinação, antes de eu assumir, de que toda a equipe seria nomeada por uma pessoa, eu já tinha dito que aceitava. Mas pensei em pedir demissão com um dia, dois dias ou três dias”, concluiu.

