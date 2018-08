ABEPSS e CRESS realizam oficina em Sergipe nos dias 10, 11 e 12

A Associação Brasileira de Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) realiza em Sergipe a 4a. Edição do “ABEPSS Itinerante”. Com o tema “Os fundamentos do Serviço Social: as atribuições e competências em foco”, a oficina acontece nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2018 das 08h às 18h, no NUPEG, na Universidade Federal de Sergipe – campus São Cristóvão.

Realizado pela Regional Nordeste da ABEPSS, o evento é voltado para profissionais, pesquisadores e estudantes de Serviço Social.

As inscrições estão abertas até o dia 07 de setembro e são gratuitas para os representantes de instituições Sócias, bem como para docentes e membros da comissão de formação do CRESS. O investimento para os Sócios individuais ou Sócios institucionais é de R$ 20 e para não sócios, de R$ 30.

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito no local. Inscreva-se no link: https://www.sympla.com.br/abepss-itinerante-4-edicao—sergipe__330908

Conselho Regional de Serviço Social 18a. Região – Sergipe (CRESS/SE)

