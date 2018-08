ADOLESCENTE É APREENDIDO COM MACONHA DENTRO DE ÔNIBUS ESCOLAR

23/08/18 - 16:52:57

Na noite dessa quarta-feira, 22, policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar flagraram um adolescente, de 16 anos, em posse de 11 trouxas de maconha, dentro de um ônibus que transportava estudantes do município de Salgado.

O fato teve início após denúncias de funcionários da prefeitura de Salgado e de estudantes, sobre uma suspeita de que havia comércio de drogas em um ônibus do transporte escolar. Em seguida, os policiais revistaram os estudantes que estavam no veículo e flagraram o adolescente com 11 trouxas de maconha.

A mãe do adolescente foi localizada e os dois foram encaminhados à Delegacia Plantonista de Estância.

Fonte e foto PM