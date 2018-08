ALESSANDRO VIEIRA FALA SOBRE A IMPORTÂNCIA DO VOTO

23/08/18 - 05:10:22

Delegado Alessandro participa de entrevistas no interior do estado e dialoga com sergipanos sobre a importância do voto

Candidato ao Senado por Sergipe, o delegado Alessandro Vieira 181 (REDE) percorreu as regiões do Baixo São Francisco e Alto Sertão sergipanos nesta terça-feira 22 de agosto. Durante as visitas, o candidato ao Senado participou de entrevistas em rádios locais e conversou com os sergipanos sobre suas propostas para renovar as ações políticas no estado.

“É através da imprensa, especialmente o rádio, que a mensagem de renovação chega aos sergipanos do interior. São valiosas oportunidades de diálogo com a comunidade que enriquecem a caminhada”, revela o delegado.

A primeira parada foi na cidade de Propriá, distante 98 km da capital Aracaju (SE). A entrevista foi concedida ao programa Jornal da 104, comandado pelo radialista Patrício Lessa na Rádio Propriá FM 104,9. O tema de maior destaque debatido foi a necessidade de renovação da política, e a necessidade da população avaliar o currículo e a ficha criminal antes de votar no dia 07 de outubro.

Na região do Alto Sertão, o candidato ao Senado, delegado Alessandro Vieira 181, foi entrevistado pelo radialista Bob Júnior, no programa Jornal do Sertão segunda edição, da Rádio Rio FM 89,1, em Porto da Folha, distante 170 km da capital. Segurança Pública, corrupção, reformas eleitorais e trabalhistas, saúde e educação foram os temas chaves da conversa. Acompanhe a agenda do candidato ao Senado por Sergipe, delegado Alessandro Vieira 181 (REDE), através de suas redes sociais e saiba mais sobre seus posicionamentos.

Foto Assessoria de Comunicação

Por Laisa Bomfim