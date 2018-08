Alexandre Figueiredo liderou a primeira grande concentração

Dando continuidade à campanha, o candidato a deputado federal Alexandre Figueiredo liderou a primeira grande concentração nessa quarta-feira à tarde no Mercado Municipal. De lá, o candidato à Câmara Federal se encontrou com o governador Belivaldo Chagas e, em seguida, participou da caminhada pelas ruas da cidade com os candidatos da chapa majoritária Belivaldo Chagas (PSD) e Eliane Aquino (PT) ao governo, ao lado de Rogério Carvalho (PT) e Jackson Barreto (MDB) para o senado, além de candidatos à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal e militância dos partidos que integram a coligação. O ato foi finalizado com a inauguração do comitê de campanha, localizado na Av. Barão de Maruim.

Por Andréa Vaz