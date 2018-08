Anderson de Tuca para Kitty: o vereador dever tomar conta de seu mandato

23/08/18 - 13:38:33

por Viviane Costa Cavalcante

Na sessão desta quinta-feira, 23, utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) o vereador Anderson de Tuca que criticou uma publicação feita pela colega de parlamento Kitty Lima (Rede) numa rede social nesta manhã. Segundo o vereador, fazer uma postagem dizendo que a Câmara está vazia é um ato de irresponsabilidade. “Aqui ninguém é melhor que ninguém”, disse.

“Temos que saber o que falarmos do colega em rede social. Do jeito que estava dá a entender que não tinha ninguém na Casa. Parece até que os vereadores não trabalham. Se por acaso não estamos no plenário, estamos despachando, atendendo alguém, em alguma secretaria municipal ou em comunidade com alguém”, exemplificou.

O parlamentar acrescentou que nunca fez campanha, nem se elegeu “passando por cima” de ninguém. “Cada vereador deve tomar conta do seu mandato e defender as suas bandeiras de luta sem denegrir a imagem do colega de parlamento”, reforçou. Anderson disse ainda que nunca faltou uma sessão sem justificar.

Apartes- O vereador Zezinho do Bugio (PTB) também lamentou a publicação e reforçou que os parlamentares não trabalham apenas dentro da Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

Já Palhaço Soneca (PHS), pediu respeito aos vereadores. “Respeite cada amigo que vossa excelência tem nessa Casa. Faça o seu trabalho e cada um faz o seu do jeito que acha que tem que ser”, afirmou. No mesmo sentido, o vereador Cabo Amintas declarou a publicação de Kitty como “infeliz”.

Elber Batalha (PSB) alertou que a palavra “presença” é relativa e é criterioso ao usá-la. “Sei que a vereadora Kitty Lima não fez isso com a intenção de denegrir a imagem de ninguém. Essa é uma das legislaturas mais assíduas. Temos que ser maduros para manter uma boa relação no parlamento”, frisou.

Colega de partido de Kitty, Américo de Deus destacou que é muito assíduo e que entende que os vereadores são pagos para prestar um bom serviço aos aracajuanos. “Acho que cada um tem que tomar conta do seu mandato”, finalizou.