Bittencourt incentiva fortalecimento da juventude na política

23/08/18 - 08:40:39

Na Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju nesta quarta-feira, 22, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) comentou a importância da participação da juventude no fortalecimento da democracia brasileira. Na opinião do parlamentar, é preciso que Políticas Públicas sejam implementadas e ampliadas para amparar os jovens.

“Tratar da política a partir do olhar da juventude é essencial. Ela é parcela expressiva da nossa população que, infelizmente, vive uma contradição. Depositam-se nos jovens a esperança mas viram as costas quando o assunto é o cuidado e o zelo. Lamentavelmente, é grande a quantidade de jovens que são assassinados no Brasil assim como é alto o índice de desemprego. Se esses jovens forem negros ou da periferia, a estatística é maior ainda”, lamenta Bittencourt.

O líder do prefeito aproveitou a ocasião para parabenizar os membros do Parlamento Jovem Brasileiro, empossados esta semana na Câmara de Aracaju. Eles foram selecionados para representar Sergipe na Câmara dos Deputados, em Brasília, onde apresentarão seus Projetos de Lei.

“A presença da juventude na política é necessária e precisa ser cada vez mais fortalecida. Quem sabe, futuramente, alguns desses membros do Parlamento Jovem serão homens e mulheres escolhidos pela democracia brasileira e nos representarão no Legislativo ou no Executivo. É preciso que, a cada dia, possamos estimulá-lo a partir do diálogo, dos exemplos de seriedade, compromisso, respeito e ética, condutas fundamentais nos destinos da vida”, pontuou Bittencourt.

Fonte e foto assessoria