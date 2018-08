Vereadora questiona: “cadê o dinheiro dos músicos do Forró Caju?”

23/08/18 - 15:20:02

por Andréa Lima

Na Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, na manhã desta quarta-feira, 22, a vereadora Emília Corrêa (Patriota), voltou a cobrar da gestão municipal o pagamento dos cantores sergipanos após as apresentações realizadas no Forró Caju, realizado em junho deste ano.

“O que a gente quer saber é o que foi feito com o dinheiro do pagamento dos nossos artistas da terra? Porque vimos Edvaldo Nogueira comemorando o sucesso da festa, mas os músicos até hoje não viram o pagamento. O que temos é uma gestão que não respeita os aracajuanos”, afirmou.

Durante a fala, Emília apresentou uma paródia da música “Meus país” – da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, cantada por representantes do Sindicato dos Músicos de Sergipe que descreve a atual situação dos artistas com o atraso do pagamento e cobrou providências.

“É uma gestão que não valoriza as categorias dos médicos, dos artistas, dos agentes de limpeza, dos artistas. Não respeita o povo. Mas estão aí comemorando na campanha e nós perguntamos, cadê o dinheiro do pagamento dos artistas seu prefeito?”, questionou.