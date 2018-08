CÂMARA DOS JOVENS EMPRESÁRIOS APRESENTA PLEITOS

23/08/18 - 12:42:34

Uma comissão formada por membros da Câmara dos Jovens Empresários da Fecomércio Sergipe, acompanhada do superintendente da entidade, Maurício Gonçalves, apresentou na manhã desta quinta-feira (23), uma pauta de intenções com os pleitos relacionados ao setor produtivo das atividades de comércio, serviços e turismo, para o superintendente do Banco do Nordeste (BNB), Antônio César. O documento entregue ao superintendente contém seis pleitos do setor empresarial para desenvolvimento conjunto entre Fecomércio e BNB.

A reunião contou com a discussão das temáticas apresentadas, a exemplo do aumento do teto de empréstimos com garantia de aval de R$ 50 mil para 100 mil reais, contratados pelas empresas; aumento do prazo pagamento dos financiamentos para aquisição de capital de giro; mais agilidade para a tramitação dos contratos celebrados entre as empresas e o banco de fomento; criação de um fundo de aval garantidor das operações de crédito; financiamento de veículos considerados utilitários para as empresas de menor porte e a utilização de recebíveis como garantia para liberação de linhas de crédito, de acordo com o percentual mínimo acordado nos contratos das operações de crédito.

O documento, assinado pelo presidente da Fecomércio, Hugo Lima França, foi entregue pelo coordenador da Câmara dos Jovens Empresários, Dilermando Júnior, que destacou a importância do estreitamento de relações entre a Fecomércio e o BNB, dando mais valorização às empresas da base sindical associada da Federação do Comércio.

“Esse pedido que nós fazemos hoje é o resultado de uma ação da Câmara dos Jovens Empresários, depois de uma reunião preliminar com os representantes do BNB. Se conseguirmos nosso objetivo, as empresas da base sindical da Fecomércio terão muito a ganhar, pois isso irá ampliar as competências empresariais e seu arco de negócios, trazendo mais oportunidades de geração de emprego e crescimento das empresas de nosso estado. As demandas que apresentamos para o BNB trarão mais fluidez para os negócios, estímulo aos empreendedores e a diversificação da atuação empresarial, pois novas empresas poderão surgir e ajudar nossa economia a voltar para o crescimento”, disse o coordenador Dilermando Júnior.

De acordo com o superintendente do Banco do Nordeste, Antônio César, novas oportunidades de transações e serviços poderão ser disponibilizados para os empresários, com tarifas que podem chegar a 0%, dando mais oportunidade de crescimento para os empreendimentos. Também serão estimuladas novas linhas de crédito com taxa de juros anual de 2.2%, com cobrança de 0% de IOF, diminuindo o custo efetivo total das operações, oportunizando a maior captação de recursos para fomento empresarial do mercado. Antônio César destacou que a Fecomércio é uma parceira importante do BNB e desenvolvedora da economia sergipana.

“Atuar em conjunto com a Fecomércio para o BNB é muito importante, pois a Fecomércio é reconhecidamente a entidade mais influente da economia sergipana, e uma parceira essencial para o BNB. Temos muito prazer em atender os pleitos da Fecomércio e de seus empresários associados”, afirmou o superintendente do banco.

Também participaram da reunião, o gerente de negócios do BNB João Eudes e os empresários Lúcio Flávio Rocha e Fred Braga, representantes da Câmara dos Jovens Empresários.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria