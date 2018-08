CAMINHADA INICIA A CAMPANHA DE JACKSON E HADDAD EM ARACAJU

23/08/18 - 06:01:10

Uma multidão tomou conta das ruas do Centro da capital nesta quarta-feira (22), durante a caminhada que marcou o início da campanha do candidato a vice-presidente Fernando Haddad e do candidato ao Senado Jackson Barreto na capital sergipana. Ao lado de Belivaldo Chagas e de Eliane Aquino, eles saíram da Praça dos mercados em direção à avenida Barão de Maruim, onde participaram do inauguração do comitê central da coligação ‘Pra Sergipe Avançar’.

“Todos nós dessa coligação democrática e popular vamos fazer de Lula o presidente do Brasil. É preciso que o povo tome conhecimento que 68% do Ibope de Sergipe é Lula”, declarou Jackson.

O candidato foi recepcionado com festa e recebeu o apoio do prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, e de gestores de diversos municípios sergipanos.

“Essa caminhada aqui hoje representa a esperança de todos nós que vimos nosso país se desenvolver com os governos de Lula e de Dilma. Nos últimos dois anos, retrocedemos e hoje vemos a fome e a miséria voltar ao país. Estou do lado dos mesmos aliados, tomando conta das ruas de Aracaju. Mostrando o projeto que promove inclusão social e desenvolvimento para o Brasil e para Sergipe. Sergipe não vai retroceder, vamos continuar crescendo, superando as dificuldades com Belivaldo e Eliane no governo e com Jackson no Senado”, declarou Edvaldo Nogueira.

A população também abraçou Jackson e disse defendeu o candidato 155 no Senado. A exemplo da comerciante Valdenora Xavier. “Acompanho Jackson desde que ele fez uma escola de esportes no Santos Dumont, o que ajudou meu filho a sair das drogas. Meu voto é dele!”, disse, referindo-se à escola de Esportes José Gerivaldo Garcia.

Apoio do interior

O prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida afirma que todas ações na trajetória política de Jackson o legitimam como o nome para o Senado. “Jackson sempre esteve presente em Tobias Barreto e está apto para nos representar no Senado”, declarou.

O vice-prefeito de Japoatã, Francisco Melo, afirma que o município do Baixo São Francisco também está com o emedebista. “Por toda história política de Jackson e pelo momento difícil que o Brasil atravessa, ele está capacitado para nos representar. Japoatã está com ele”.

“Jackson foi o governador que mais levou obra para nossa cidade e não tenho dúvida que ele continuará ajudando nosso município no Senado”, reconheceu o vice-prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Betinho.

Em seu discurso, ao lado do candidato a vice-presidente Fernando Haddad e demais membros da chapa, Jackson destacou o pedido de Lula em sua continuidade na vida política. “Eu conversei com o presidente Lula e ele me fez um apelo para não desistir da vida política. Disse que com a minha história de luta, não posso estar fora do Senado e entregá-lo aos golpistas. Após o golpe contra a presidente Dilma, as forças se renovaram e eu quero estar na linha de frente, novamente, com o nosso povo. E para acompanhar essa luta, é preciso também, eleger o nosso governador Belivaldo Chagas aqui em Sergipe. Dessa forma, Lula terá governadores, senadores e deputados para lhe apoiar”.

Foto: Cesar Oliveira