Condutor com CNH suspensa é flagrado pela PRF em Cristinápolis

23/08/18 - 13:03:35

Policiais Rodoviários Federais flagraram um motorista com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A ação aconteceu no Km 200 da BR 101, no município de Cristinápolis, na manhã da quarta-feira, 22.

Os agentes federais realizavam fiscalização quando abordaram o condutor de um veículo GM/Prisma, com placas da Bahia, e, após consulta ao banco de dados utilizado pela PRF, constataram que sua CNH estava suspensa desde o início deste mês.

O veículo ficou retido até que um condutor devidamente habilitado comparecesse ao local para retirá-lo. O motorista infrator, de 58 anos, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por violar a suspensão da permissão para dirigir.

Fonte: PRF/SE