Emdagro atinge um milhão de atendimentos e assistência a agricultores em Sergipe

23/08/18 - 12:57:51

Comprometida com uma prestação de assistência técnica e extensão rural (Ater) de qualidade a agricultores e agricultoras de todo o Estado, a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) chegou a marca de 1 milhão de agricultores atendidos e assistidos com repetição desde 2012, quando da implantação do Sistema Integrado de Gestão e Atividades (SIGA), até junho deste ano devidamente cadastrados no sistema.

Os agricultores familiares e os produtores rurais em geral do estado têm sido beneficiados e assistidos através de diversos programas e ações desenvolvidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e da Pesca (SEAGRI) e Emdagro. Os principais programas e projetos são o Apoio à Agricultura Familiar; Dom Távora; Dom Helder; Distribuição de Sementes; Mecanização Rural; Águas de Sergipe; Mão Amiga, Chamadas Públicas; Defesa Sanitária Animal e Vegetal; Regularização Fundiária; Pesquisa Agropecuária; entre outras ações.

Para o presidente da Emdagro, Jefferson Feitoza de Carvalho, esse é o resultado de um trabalho árduo da empresa de forma a viabilizar aos agricultores acesso às principais políticas públicas voltadas para o setor. “Nossa missão é justamente contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar e expansão do agronegócio do Estado de Sergipe, atuando nas áreas de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa, Defesa Agropecuária e Ações Fundiárias, para assegurar o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da sociedade, sobretudo, do homem do campo”, destacou.

“Nos sentimos muito felizes por saber que a cada ano esse número aumenta, o que é um bom sinal, porque essa parceria entre a Emdagro e o agricultor se fortalece a cada dia por sermos uma empresa que apóia o homem do campo em todos os seus momentos e circunstâncias e ele entende isso”, completou Jefferson.

Por Carlos Mariz

Foto assessoria