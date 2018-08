FCDL E CDL INICIAM ESCUTA DE CANDIDATOS AO GOVERNO DE SE

O programa “Conversando com o Lojista”, coordenado pela FCDL/Sergipe e CDL/Aracaju, vai ouvir as propostas de alguns candidatos ao governo do Estado, sobretudo em relação as áreas de comércio, serviços e empregabilidade, numa rodada de diálogo envolvendo diretamente a participação de empresários, lojistas e convidados.

Para iniciar a série de interlocução direta, as entidades anunciam para a próxima quinta-feira, 30, a presença do candidato ao governo de Sergipe pelo PSB, deputado federal Valadares Filho.

O encontro dos lojistas com o candidato se dará a partir das 12h, na sede da CDL, rua Santa Luzia, 571, bairro São José, oportunidade em que o postulante poderá expor suas propostas para governar Sergipe no próximo quadriênio e onde os comerciantes debaterão o assunto.

Segundo Edivaldo Cunha, da FCDL, a reunião-almoço já é tradição na entidade desde a década de 90, quando houve a criação desse formato de diálogo direto dos lojistas com candidatos às prefeituras e governo do Estado, “com a ideia de saber o que cada um pensa, como vai agir em relação ao comércio e também para firmar compromissos com as classes produtivas”.

Brenno Barreto, que preside a CDL/Aracaju, disse que a entidade vai direcionar o ‘Conversando com os Lojistas’ aos empresários do comércio e convidados especiais, acrescentando que outros postulantes ao mesmo cargo também serão ouvidos pela CDL e FCDL, “num planejamento já devidamente traçado por nossas diretorias e que serão divulgados a cada semana”.

Fonte e foto assessoria