Gestores do turismo e trade discutem sobre o Programa Lidera e a ABAV

23/08/18 - 13:46:00

“Não se faz turismo de qualidade com o empenho de uma instituição somente e sim, com a integração de todos os segmentos que compõe o setor”. Assim entende a analista do Sebrae, Bianca Faria, em sua apresentação sobre o Programa Lidera no encontro que reuniu o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, o presidente da Emsetur, Cacau Franco, e representantes do Aracaju Convention Bureau e da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict) que fazem parte do projeto. A reunião aconteceu na manhã desta quinta-feira, 23, no gabinete da Setur.

A proposta do Lidera Turismo é de trabalhar o panorama do cenário turístico mundial dentro dos seguintes eixos: visão sistêmica de sustentabilidade e interdependência, inovação e experiência (conhecimento, tecnologia e vivência) e gestão empreendedora, sendo que o maior resultado é o ‘Mapa Estratégico no Destino Aracaju’. “Temos várias ações programadas e uma delas é o desenvolvimento de novos roteiros, por isso, pretendemos apresentar um novo roteiro turístico em Aracaju na ABAV 2018 gerando mais uma opção de destino e visibilidade para o Estado”, disse a representante do Sebrae.

Entusiasmado, Manelito Franco aproveitou a ocasião para garantir a presença de Sergipe na mais tradicional e importante feira de turismo brasileira. “A ABAV Expo Internacional de Turismo possui um diferencial de ser uma feira anualmente formatada para absorver as diferentes demandas da cadeia produtiva do turismo, em especial a dos agentes de viagens, que são o principal canal de distribuição de viagens no Brasil. E, mesmo com um cenário de crise, Sergipe não poderia ficar ausente no evento. Estamos somando esforços e faremos uma bela participação no período de 26 a 28 de setembro, em São Paulo”, enfatizou o gestor.

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Sergipe (ABAV/SE), João Ávila, considerou a reunião um grande momento para fortalecer o turismo. “Esse encontro prestigia o trade, o receptivo e o agente de viagem sergipano e aproveitamos a solenidade para discutir ideias e frentes de trabalho para aplicar na ABAV, pois a presença de Sergipe representa a importância que o Governo deposita na divulgação do seu destino turístico. Ficamos muito satisfeitos com a reunião e acreditamos que será realizado um grande trabalho nesta feira”, afirmou.

O novo gestor da Emsetur, Cacau Franco, demonstrou confiança nas ações que pretendem intensificar as potencialidades de Sergipe. “Unir forças é o segredo nesse momento, já que todos os envolvidos desejam fortalecer a divulgação do nosso destino”, concluiu.

Estiveram presente os coordenadores da ação, Fabiana Silveira e Kramer Rodrigues, do Aracaju Convention Bureau e a diretora de Turismo da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), Luciane Kariny.

Foto: Acrisio Siqueira

Por Shis Vitória de Castro