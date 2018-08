Homenagem ao dia do Folclore é realizado em Japaratuba

23/08/18 - 12:54:52

A prefeitura de Japaratuba, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, pensando na importância do dia do folclore para o município, programou nesta quarta-feira, 22, diversas atividades com os usuários do serviço com o intuito de preservar e valorizar a tradição japaratubense.

O coordenador do grupo de idosos, Orlando Fábio (Fabinho), frisou que esse tipo de manifestação fortalece e valoriza as tradições culturais da comunidade.

“Momentos como esses integram a comunidade, possibilitando a inclusão e o fortalecimento de vínculos” enfatizou Fabinho.

O evento contou com a realização de apresentações do grupo de Capoeira, Maculelê (mirim), samba de roda – Feliz Idade – e em especial a interação dos grupos crianças, adolescentes e idosos.

Esse é um mês voltado à celebração da cultura e das manifestações populares, fortalecer os vínculos familiares na unidade.

“Reunimos os idosos e as crianças para participar desta homenagem ao Dia do Folclore, principalmente para fortalecer o nosso trabalho. E com isso, mostrar as crianças a importância de interagir com os idosos, que são pessoas vividas, experientes e tem muito a nos ensinar”, ressaltou a secretária de Assistência Social, Amanda Mendonça.

O encerramento da ação aconteceu na praça Caio Tavares, com um delicioso lanche para todos os presentes, que reunidos compartilharam de uma tarde cultural e de confraternização.

