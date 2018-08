IRRITADA, ANA LÚCIA DIZ QUE “JACKSON BARRETO DESMONTOU O ESTADO”

23/08/18 - 09:29:55

A deputada Ana Lúcia (PT) respondeu de forma dura às declarações feitas pelo ex-governador Jackson Barreto (MDB), que na tarde desta quarta-feira (22) foi vaiado na sede dos Partido dos Trabalhadores.

Logo após o evento, Jackson Barreto usou as redes sociais e afirmou que “não será um grupo inexpressivo que abalará minha convicção de luta contra os golpistas, nem me impedirá de ocupar meu lugar na história! Lula Livre”.

Após tomar conhecimento do que disse Jackson, a deputada Ana Lúcia voltou a fazer duras críticas ao ex-governador, afirmando que “ele é prepotente, arrogante”, disse a deputada sobre a presença de Jackson no evento que recepcionou Fernando Haddad.

Ana Lúcia disse ainda que mandou avisar Jackson Barreto para não ir na sede do PT. “Avisa Jackson que não venha”. Ainda sobre as vaias e as declarações dele de que era um “grupo inexpressivo”, a deputada disse que eram muitas pessoas e que “quem iniciou foi eu e a professora Ângela quando dissemos fora Jackson. Foi puxado por mim porque ele estava na casa do trabalhador”, disse a deputada em entrevista à radialista Magna Santana no jornal da Fan.

As críticas foram duras e mais uma vez a deputada afirmou que “Jackson desmontou o estado. Massacrou os trabalhadores. Hoje Sergipe é destaque nacional como o estado mais violento. Ele acabou com todos os programas sociais criados por Lula. Desmontou tudo que Lula construiu”, disse a parlamentar lembrando também que os trabalhadores estão há mais de oito anos sem reajuste”.