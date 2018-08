Jucese e Adema discutem simplificação de licenciamento de empresas

23/08/18 - 17:00:27

Adesão do órgão ambiental ao Portal Agiliza Sergipe desburocratizará mais ainda abertura de empresas sergipanas

Trabalhando continuamente para melhorar o ambiente de negócios sergipano, a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese), em reunião, apresentou ao diretor-presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Gilvan Dias, o Portal de Serviços Agiliza Sergipe com o objetivo de integrar o órgão ambiental no espaço virtual que agrega entes públicos envolvidos no registro, na legalização de empresas

Criado com a finalidade de desburocratizar a abertura de empresas no Estado, assim com a alteração e a baixa, o Agiliza Sergipe – interface estadual do projeto Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) – já conta com a Junta Comercial, Receita Federal, 48 Prefeituras Municipais (Setor de Tributos e Vigilância Sanitária), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Vigilância Sanitária Estadual e Corpo de Bombeiros.

“A entrada da Adema, importante órgão de licenciamento, contribuirá mais ainda para o desenvolvimento de um ambiente propício ao surgimento de novos negócios em nosso Estado, visto que diminuiremos etapas, tempo gasto para que o empreendedor sergipano obtenha a licença ambiental de uma empresa”, destacou o presidente da Jucese, George da Trindade Gois, na reunião, na última segunda-feira, 20.

Na visão de Gilvan Dias, a integração da Adema ao Agiliza Sergipe é de suma importância. “Acredito que talvez é o que está faltando na Adema para que possamos ter maior agilização dos processos e facilitar a vida daqueles que procuram o órgão ambiental licenciador para abrir seus empreendimentos”, ressaltou.

REUNIÃO PARA INTEGRAÇÃO

Para discutir procedimentos relacionados à futura adesão do órgão ambiental ao Agiliza Sergipe, integrantes da equipe de Tecnologia da Informação da Jucese e representantes técnicos da Adema se reunirão nesta próxima segunda-feira, 27. “Não mediremos esforços para que a adesão da Adema à Redesim ocorra o mais rápido possível”, reforçou George Trindade.

PARTICIPAÇÕES

Participaram também da reunião de apresentação do Agiliza Sergipe o coordenador de Tecnologia da Informação da Jucese, Eduardo Garcez; diretor presidente da Vox Tecnologia – empresa responsável pelo desenvolvimento do Agiliza Sergipe -, James Matos; programador do Agiliza Sergipe, Elvis Martins; coordenadora de Gerência de Licenciamento Ambiental da Adema, Janine Menezes; coordenador da Subgerência de Desenvolvimento de Sistemas e Atendimento da Adema, Humberto Lisboa; e Lucas Bomfim, programador de Tecnologia da Informação do órgão ambiental.

