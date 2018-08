Jungmann vai a Pacaraima para verificar atendimento a venezuelanos

A visita de Jungmann ocorre cinco dias depois que moradores de Pacaraima se revoltaram contra a presença de imigrantes e atearam fogo em barracas e pertences. A situação levou muitos venezuelanos a deixar o Brasil, retornando para seu país. Parte dos imigrantes buscou apoio em outros municípios brasileiros.

De acordo com a assessoria do Ministério da Segurança Pública, Jungmann irá, por volta do meio-dia, visitar as instalações do Posto de Triagem da Operação Acolhida. Ele quer observar em detalhes os protocolos de refúgio, confecção de CPF e outros tipos de atendimento, como o controle migratório e a vacinação de imigrantes.