Juntos e separados

23/08/18 - 08:32:25

Quer ver um barulho dos grandes? Pois reúna no mesmo palanque o MDB de Jackson Barreto e a tendência petista Articulação de Esquerda. Isso ocorreu ontem, na visita que fez a Aracaju o quase candidato a presidente Fernando Haddad. Foi só Jackson colocar os pés na sede do PT para ser vaiado pela galera da AE, que o chamava de traidor, golpista e otras cositas más. No seu jeitão despachado, JB revidou na lata: “Esse grupo inexpressivo é o mesmo que enterrou, ainda vivo, o saudoso governador Marcelo Déda”. Acostumada com este tipo arranca-rabo, a cúpula do PT preferiu aplaudir o emedebista, que ganhou gravação de vídeo ao lado de Haddad para usar no horário eleitoral e a garantia de que, a despeito da chiadeira dos chamados radicais, Jackson terá os votos da maioria dos petistas sergipanos. É ver pra crer!

Marré deci

E o candidato a deputado federal Manoel Sukita (PTC) promete fazer uma campanha quase franciscana. Mesmo assim, não abrirá mão do helicóptero amarelo, que alugou para se locomover pelo estado na caça aos votos. Imagine se Sukita tivesse projetado uma campanha milionária. Saia por aí jogando dinheiro da aeronave. Crendeuspai!

Polícia no pleito

A Polícia Militar já entregou à Justiça Eleitoral o plano de operações para o dia das eleições em Sergipe. Os 1.098 locais de votação serão protegidos por policiais, que contarão com a ajuda do Corpo de Bombeiros e das guardas municipais. O policiamento ostensivo será reforçado e tropas de reação ficarão posicionadas para qualquer emergência. Melhor assim!

Blábláblá pra todos

O Ministério Público Eleitoral tem orientado os partidos sobre a divulgação dos candidatos na televisão. As peças de propaganda veiculadas na TV devem dispor de recursos que possibilitem a comunicação também para as pessoas com deficiência. São exigidas janela de libras, de legendas e da audiodescrição. A ideia é que o blábláblá eleitoral alcance todo mundo. Cruzes!

Tapa na macaca

Oito milhões de brasileiros adultos já usaram maconha pelo menos uma vez na vida e outros cinco milhões já cheiraram cocaína. É o que revela estudo da Universidade Federal de São Paulo. Os psiquiatras alertam que a pessoa compulsiva tem uma tendência maior a se tornar dependente. Segundo eles, não há um tipo de droga pior que o outro porque todas elas viciam. Homem, vôte!

Em campanha

Perdeu a aposta quem achava que o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) ficaria de fora da campanha eleitoral. Ele participou ontem, da caminhada pelas ruas de Aracaju com a presença do quase presidenciável Fernando Addad (PT). E para sepultar qualquer dúvida, o comunista afirmou que Sergipe continuará crescendo se eleger “Belivaldo Chagas, Eliane Aquino, Jackson Barreto e Rogério Carvalho”. Ah, bom!

Magrela esquecida

Andar de bicicleta em Aracaju é uma missão pra lá de arriscada. O índice de ciclabilidade da capital é de 1,3, considerado crítico numa escala que varia de zero a quatro pontos. Segundo o dirigente da Ong Ciclo Urbano, Waldson Costa, a administração municipal privilegia os veículos motorizados, esquecendo a importância da magrela de duas rodas. É vero!

Futuro político

A participação da juventude na política é muito importante para o fortalecimento da democracia. Quem pensa assim é o vereador aracajuano Professor Bittencourt (PCdoB). Segundo ele, depositam nos jovens a esperança, mas viram as costas quando o assunto é o cuidado e o zelo. “É preciso que políticas públicas sejam implementadas para amparar nossa juventude”, discursou o comunista. Certíssimo!

Votação adiada

Ficou pra semana que vem a votação do projeto que ampara os funcionários da Fundação Hospitalar de Saúde, que será extinta em 2019. A propositura cria o quadro de pessoal especial de natureza provisória e em extinção. Também permite que o pessoal da FHS seja cedido por empréstimo à Secretaria Estadual da Saúde. O projeto deve ser votado na próxima terça-feira. Aguardemos, portanto!

Fora Temer!

Nunca na história deste país um presidente foi tão execrado quanto Michel Temer-Treme (MDB). Pesquisa do Ibope mostra que apenas 3% dos brasileiros ainda aprovam o governo do mordomo de filme de terror. Entre estes gatos pingados está o deputado federal André Moura (PSC), líder deste governo temerário no Congresso. Será que Temer vem a Sergipe pedir voto para o amigo e candidato a senador André Moura? Marminino!

