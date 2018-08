Lagarto: mobilização Municipal contra o Sarampo e a Poliomielite será no sábado

23/08/18 - 10:12:00

Atenção, população lagartense, fique atenta para o Dia da Mobilização Municipal de Combate ao Sarampo e à Poliomielite!

Será no próximo sábado, 25 de agosto, durante todo o dia. Vamos vacinar contra a poliomielite e o sarampo todas as crianças de um a menores de cinco anos. Todas elas nessa faixa etária devem comparecer, com seus pais ou responsáveis, às Unidades Básicas de Saúde, independentemente da situação vacinal.

Teremos atendimentos nas seguintes unidades de saúde:

Josefa Barbosa dos Reis Romão (Bairro Ademar de Carvalho);

Albano Prado Franco (Pov. Jenipapo);

Dr. Davi Marcos Lima (Conjunto Albano Franco);

José Antônio Maroto (Avenida Contorno BR);

Leandro Maciel (Posto do Leite);

Padre Almeida (Colônia Treze);

Povoado Brasília;

Estarão funcionando também pontos de apoio para vacinação, na seguinte localização:

Escola Municipal Paulo Rodrigues do Nascimento – Conjunto Matinha.

O objetivo da campanha é vacinar todas as crianças. Contribuindo, assim, para a redução do risco de reintrodução do poliovírus selvagem, sarampo e rubéola.

Fonte e foto assessoria