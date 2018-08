Mais de 50 patróis foram entregues a municípios sergipanos por intermédio de Eduardo

23/08/18 - 14:59:40

O parlamentar sergipano destinou R$ 22 milhões em emendas para pavimentação e drenagem de ruas

Durante sua atuação como Senador da República, Eduardo Amorim teve uma preocupação enorme com a pavimentação asfáltica, calçamento e drenagem de diversas ruas em vários municípios do Estado. O parlamentar sergipano solicitou mais de R$ 22 milhões para esse tipo de obra, que leva dignidade e respeito ao cidadão.

Para a cidade de Tobias Barreto, por exemplo, foi solicitado ao Governo Federal mais de R$ 1 milhão para o calçamento de diversas ruas no município. Já para Itabaiana, Eduardo destinou mais de R$ 4 milhões para este mesmo fim: obras de infraestrutura urbana, pavimentação e drenagem.

Aquisição de maquinarias para recuperação de estradas vicinais e outros serviços que beneficiam os moradores do campo também é prioridade em seu mandato. Foram mais de R$ 10,4 milhões destinados a uma série de municípios. Foram liberados também recursos provenientes de emendas para aquisição de patróis, caçambas, retroescavadeiras, escavadeira hidráulica, tratores agrícolas, patrulhas mecanizadas, entre outros.

“Destinar recursos para aquisição de maquinarias nos deixa muito orgulhosos, pois sabemos que as prefeituras não conseguiriam comprar. Eles são extremamente úteis aos municípios, especialmente aqueles que têm a tradição da agricultura”, explicou Eduardo Amorim.

O município de Simão Dias foi um dos beneficiados com esses equipamentos, recebendo um caminhão tipo caçamba, útil para a retirada de entulho cidade, quanto para a recuperação das estradas vicinais. Já para Ilha das Flores, localizado no Baixo São Francisco, foi destinada uma patrulha mecanizada para beneficiar na produção de arroz, uma das principais atividades econômicas do município.

Parceria

Através da Codevasf, Eduardo Amorim destinou um total de R$ 399 mil para aquisição de máquinas forrageiras nos municípios de Gararu, Monte Alegre de Sergipe e Porto da Folha, bem como de equipamentos para a criação de tilápias em associações de Neópolis.

Além de todos os recursos já citados, Eduardo solicitou R$ 2 milhões para abastecimento de água nas zonas rurais dos municípios de Nossa Senhora da Glória e Pedra Mole.