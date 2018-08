Marcio comemora vinda de Haddad a Aracaju: “trouxe esperança para os sergipanos”

“Sergipe mostrou que a voz e o legado de Lula estão mais vivos do que nunca”. Foi com essa frase que o vice-presidente nacional do PT e candidato a deputado federal de Lula, Marcio Macedo, encerrou a visita do candidato a vice-presidente na chapa de Lula, Fernando Haddad, a Aracaju, ontem, 22. Segundo Marcio, Haddad trouxe esperança de um Brasil melhor para todos os sergipanos.

“Estou muito orgulho do meu Estado. Sergipe, mais uma vez, abraçou a candidatura do presidente Lula e o povo foi às ruas para apoiar Lula e defender a democracia do país. Fizemos uma belíssima caminhada e Haddad trouxe esperança para os sergipanos. Sergipe já fez a sua escolha e o presidente Lula voltará para colocar o Brasil nos trilhos novamente. O dia 22 de agosto de 2018 ficará marcado na história do Estado”, disse Macedo.

Atendendo ao convite de Marcio, Haddad esteve na cidade, e durante a extensa agenda na capital sergipana, reforçou a importância de o Estado ter Marcio Macedo na Câmara Federal.

“Marcio é um grande líder político e seu nome ganhou destaque nos últimos anos não só em Sergipe, mas também em todo o país. Marcio tem ideias e projetos concretos para ajudar Sergipe a melhorar e crescer ainda mais e, além disso, está ao lado de Lula, defendendo o maior líder político deste país que está sendo vítima de uma grande perseguição. Com certeza, é muito importante para o Estado ter um representante como Marcio Macedo na Câmara Federal. Ele fará muito por Sergipe e também ajudará o presidente Lula a governar o país”, ressaltou Fernando Haddad.

