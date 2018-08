McDonald’s traça metas para jovens em busca pelo 1º emprego

23/08/18 - 06:27:44

Com 90% de seu quadro de funcionários formado por jovens com até 25 anos, o McDonald’s é reconhecido como umas das principais portas de entrada para o mercado de trabalho formal e por isso mesmo não mede esforços na capacitação, desenvolvimento e formação deste público. Um exemplo disso é que a companhia acaba de anunciar mais uma etapa do seu compromisso “Scale for Good”, no qual estabelece metas globais de impacto positivo à sociedade e ao meio ambiente que usem a força e capilaridade da marca ao redor do mundo.

Nesta etapa, dentro do pilar “Oportunidades para os Jovens”, a empresa compromete-se em contribuir para a entrada de mais de 2 milhões de jovens no mercado de trabalho até 2025. Para isso, oferecerá suporte na busca e preparação por novas vagas de emprego, além de oferecer programas de desenvolvimento e formação profissional.

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo e responsável pela gestão da marca em 20 países latino-americanos, já tem como um de seus direcionadores estratégicos a causa do emprego juvenil e conta com diversos programas e parcerias que incentivam a formação de novos profissionais. Em 2017, a companhia empregou mais de 60 mil jovens em toda América Latina. No Brasil, foram contratadas 10 mil pessoas este ano.

Aperte o Play!

Pensando na capacitação desse público e no planejamento de carreira, no Brasil, a companhia criou o programa Aperte o Play!, cujo objetivo é incentivar o desenvolvimento profissional dos funcionários por meio da oferta de cursos em tecnologia, finanças, gastronomia e empreendedorismo, entre outros. A empresa acaba de formar a sua primeira turma com 78 alunos do curso “Talentos do Futuro – Tecnologia da Informação”, uma parceria que envolveu a Fundação JP Morgan e Instituto de Oportunidade Social (IOS) em São Paulo. Ainda este ano, o McDonald’s abrirá inscrições para mais três cursos voltados para a área de TI, voltados para funcionários de 17 a 29 anos com mais de 290 vagas para o público interno e externo.

No Brasil, a empresa investe anualmente R$ 40 milhões em treinamento e capacitação pessoal. A companhia foi eleita pela 20ª vez pelo Instituto Great Place to Work® como uma das melhores empresas para se trabalhar. E foi também reconhecida pelo mesmo prêmio como a empresa que mais contrata jovens no Brasil.

Fonte e foto assessoria