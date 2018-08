NOVO CRONOGRAMA DO CONCURSO DA PM SERÁ PUBLICADO NA SEXTA

23/08/18 - 14:11:06

Novo cronograma do concurso público para soldado da PM será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira

O Diário Oficial do Estado de Sergipe publica nesta sexta-feira, 24, o novo cronograma do concurso público para soldado da Polícia Militar (PM/SE) realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag).

Pelo cronograma, a realização do TAF para os reclassificados acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro, na Universidade Federal de Sergipe. O resultado preliminar do Teste de Aptidão Física será divulgado no dia 12 de setembro e a apresentação dos recursos contra o TAF deve ser feita entre os dias 13 e 14 de setembro.

Ainda de acordo com o cronograma, no dia 24 de setembro os aprovados serão convocados para a 3ª etapa, que é a avaliação Psicológica, e no dia 30 de setembro acontece a realização da etapa.