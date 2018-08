Pacatuba: Prefeitura promove cursos de qualificação para profissionais e usuários da Saúde

23/08/18 - 10:15:46

A Prefeitura de Pacatuba, através da secretaria municipal de Saúde realizou nesta quarta-feira, (22), a solenidade de lançamento dos projetos Educação em Saúde e Saúde Mais em Foco, que vão oferecer aos profissionais e usuários do SUS, cursos de qualificação e atualização. A iniciativa foi aprovada pelo público, que lotou o Centro Municipal. Durante o evento, os servidores da Saúde também receberam novos kits de trabalho, para que possam desenvolver as atividades com mais qualidade.

De acordo com o prefeito Alexandre Martins, a qualificação e atualização dos profissionais significa mais um sonho realizado nesta administração. “Sem dúvida, este é um momento especial, a realização de um sonho, por que estamos promovendo a qualificação de profissionais e usuários, o que vai melhorar significativamente a qualidade dos serviços oferecidos à população. Assim como, estamos provando o compromisso de valorização dos profissionais de saúde, que se dedicam diariamente nas suas funções. Portanto, este é um projeto grandioso e peço a cada um que abrace esta oportunidade”, disse o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Maria Menezes destacou a importância dos cursos e acrescentou que esta ação é mais um compromisso de humanizar o SUS. “Esse compromisso do prefeito Alexandre Martins é com cada servidor e com cada usuário do SUS, que a partir de agora terá um serviço com mais qualidade e mais humanizado. Acredito que, o nosso município servirá como referência para outros”, destacou a secretária.

A Coordenadora de Atenção Básica, Tâmara Railane Santos de França ressaltou que a atual administração vem trazendo melhorias significativas nos serviços de Saúde. “Ao longo da administração, o prefeito Alexandre Martins vem fazendo a diferença, oferecendo cada dia mais um serviço de saúde com qualidade e humanizado. Por isso, os profissionais tem se empenhado e, claro, com a qualificação, vamos melhorar muito mais, proporcionando autonomia ao povo e aos profissionais, mostrando a cada um os direitos e deveres. Só temos a ganhar”, acrescentou a coordenadora.

TDantas Comunicação/ASCOM PMP.