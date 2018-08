Palestra orienta alunos de Administração sobre estágio e mercado de trabalho

23/08/18 - 10:43:01

Confecção de currículo e como agir em entrevistas de emprego foram alguns dos pontos abordados

Os alunos puderam compreender os ganhos adquiridos com a prática do estágio

Por: Suzy Guimarães

O Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreira (NTEC) da Faculdade UNINASSAU Aracaju realizou, na última terça-feira (21), palestra sobre a importância do estágio para alunos do 2º ao 6º período do curso de Administração. Na fala da analista de Carreiras da Instituição, Rayane Brito, os alunos puderam compreender os ganhos adquiridos com a prática do estágio como porta de entrada para o mercado de trabalho.

É característica da UNINASSAU preparar os alunos para ingresso no mercado de trabalho. “É nosso papel orientar para a confecção de um currículo que facilite a entrada desse aluno no mundo profissional. Eles passam a entender que o estágio é mais importante como profissionalizante do que como gerador de renda. A remuneração é boa, mas o aprendizado é bem maior”, explicou Rayane. Ela atentou que a maior parte dos estágios não oferece o valor de um salário, mas oferta experiência.

Durante a palestra, os alunos puderam tirar dúvidas não só sobre a elaboração de um currículo, mas sobre como se vestir e se portar em uma entrevista. “Há muitas indagações dos alunos sobre como agir no momento de uma entrevista. Orientamos e damos as dicas para que eles se saiam bem”, ressaltou a analista de Carreiras. Ela observou que a prática deve caminhar lado a lado com a teoria aprendida na faculdade.

Um ponto importante informado aos alunos foi sobre o banco de candidatos, que tem por objetivo colher os currículos dos alunos para futuras vagas de emprego e estágio. “Mostrei aos alunos como apresentar o currículo e visei orientar sobre o cadastro no portal que está sempre disponível para esclarecer e tirar dúvidas”, concluiu Rayane.

Outras informações sobre as oportunidades de estágio viabilizadas pela UNINASSAU podem ser encontradas no site www.carreiras.sereducacional.edu.br.

Foto assessoria