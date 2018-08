PROCON ESTADUAL ABRE UNIDADE NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

23/08/18 - 11:35:21

Pela primeira vez em sua história, a Coordenadoria Estadual de Defesa do Consumidor (Procon) abre uma unidade no interior do Estado. Desde a última segunda-feira, que o Procon está na cidade de Itabaiana, mais precisamente no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), que fica no Shopping Peixoto.

Essa novidade só foi possível em virtude de uma parceria firmada entre as Secretaria de Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc), a qual o órgão está vinculado, e a de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag).

O Procon em Itabaiana está funcionando das 7 às 13 horas, sendo que o horário para as conciliações é de 8 às 12 horas. A unidade tem três servidores, sendo dois atendentes e um conciliador. De acordo com coordenador geral do Procon, Andrews Mathews, essa iniciativa tem como objetivo “aproximar a população que mora no interior do Procon”. Além disso, vai permitir planejar, coordenar e executar a política de proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Os serviços mais procurados são problemas relacionados à prestação de serviços contratados com empresas telefônicas, escolas particulares, planos de saúde, consórcios, cartões de crédito, assistência técnica e serviços autônomos em geral.

Fonte e foto assessoria