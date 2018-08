Professor Jossimário Mick, juventude para transformar Sergipe

23/08/18 - 08:26:36

O Professor Jossimário Mick (PSOL) candidato ao Senado concedeu entrevista na tarde desta quarta-feira (22) na rádio Juventude na cidade de Lagarto programa apresentado pelo radialista Waldson Diniz.

Jossimário Mick é o candidato ao Senado Federal mais jovem do Brasil, disse que o povo sergipano tem novos nomes nesta eleição, tem alternativa para o senado, inovar é preciso, a juventude está partucipando ativamente da política sergipana e disse ainda que o senado é uma casa mais conservadora do país, é uma casa de privilégio e aqui no estado de Sergipe tem sido ocupada por uma oligarquia (é o poder concentrado nas mãos de poucas pessoas).

Tem candidato que já está no senado a três décadas e quer ir para a quarta década, que chegando a mais de 80 anos de idade se chegar a ser eleito este ano, não quer sair do poder, disse que outros candidatos responde a processos e mais processos, enquanto outros pousam dizendo que são ficha limpa, ser ficha limpa é obrigação de todo cidadão de bem, diz Jossimário.

Acrescenta que ninguém nunca viu senador nem deputado visitar hospitais, escolas públicas e só aparecem de 4 em 4 anos, porque estão enclausurado em seus gabinetes e afirma que seu mandato será ao lado da sociedade, em feiras livres, em terminais de ônibus, em hospitais e escolas prestando conta ao povo, pois este é o dever de qualquer parlamentar.

Sua ideia é trabalhar para a sociedade sergipana, propor coletivamente projetos e deve ser feito junto com cada classe, com o povo e não como quer e deseja o parlamentar, pois a classe trabalhadora é quem sabe o que realmente precisa e estes deve participar dando ideias e sugestões para projetos. É preciso gerar emprego para os Jovens, educação pública Boa e de qualidade. Se eleito, pedirá cancelamento da emendas constitucional sancionada pelo atual Presidente da República Michel Temer a exemplo da que retira direitos dos trabalhadores, congelamento de investimentos na educação e saúde por 20 anos, emendas estas sancionadas que prejudica apenas os menos favorecidos, a classe trabalhadora que já é muito massacrada.

Apicultor, prestou consultoria ao SEBRAE nos cursos de apicultura em diversas cidades. Possui duas licenciaturas em Letras (Português/Inglês – Português/Espanhol) e bacharelado em Secretariado Executivo Universidade Federal de Sergipe. Pós-graduado pela Universidade Tiradentes, possui um currículo apreciável na Plataforma Lattes, com participação em pesquisas científicas e publicações de artigos.

Participou como instrutor das ações de Qualificação Profissional do Projeto PLANTEC-BA, no âmbito do PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS do curso de Empreendedorismo. Entrou no Serviço Público em 2014 e atua como Agente Federal – Porto de Suape – na Fiscalização Internacional no VIGIAGRO do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que concilia como professor de Língua Inglesa concursado na rede pública de Pernambuco. Sua trajetória, sua experiência e conhecimentos nas mais diversas áreas o habilita a ocupar uma vaga no Senado Federal em 2018 pelo PSOL com apenas 35 anos.

Da assessoria Com informações de Claudivan Vieira.