Secretaria de Formação da CUT/SE promove curso para sindicatos da Região Sul

23/08/18 - 14:50:54

por: Iracema Corso

No Largo Educador Paulo Freire, no município de Lagarto, o auditório da Subsede Centro Sul do SINTESE vai sediar o 1º Módulo do Curso de Formação Sindical da Secretaria de Formação da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), no dia 1º de setembro (sábado).

Das 8h30 às 16h, o sábado de formação vai reunir em Lagarto lideranças sindicais e trabalhadores da Região Sul de Sergipe, dos municípios de Poço Verde, Simão Dias, Lagarto, Salgado, Itaporanga D`Ajuda, Estancia, Boquim, Pedrinhas, Arauá, Santa Luzia do Itanhy, Indiaroba, Umbaúba, Itabaianinha, Cristinápolis, Tomar do Geru, Tobias Barreto e Riachão do Dantas.

Os temas do 1º Módulo são: ‘A luta dos trabalhadores no Brasil: desigualdade e exclusão social’, ‘Marca da Formação da Sociedade Brasileira’, ‘Capitalismo, Estado e Luta de Classes’, ‘Surgimento dos Sindicatos como reação da classe trabalhadora diante da exploração capitalista’.

O diretor de Formação da CUT/SE, Roberto Silva, ressaltou que esta é a primeira atividade de formação realizada pela CUT/SE no município de Lagarto. Roberto comentou que a ideia foi acatada com entusiasmo pela maioria dos sindicatos da região já inscritos para participar da formação. “Neste módulo vamos discutir como se dá a luta de classe e como a CUT, enquanto central sindical de esquerda, se posiciona e constrói a luta de classe. Qual o papel da CUT? Qual o papel de cada sindicalista? Queremos debater estas questões com profundidade. Fortalecer e formar novos dirigentes”, resumiu.