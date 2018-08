Seplog promove estudos para padronizar e virtualizar processos administrativos

23/08/18 - 06:49:30

“A modernização não é um luxo. É uma questão de sobrevivência”. Partindo dessa premissa, a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) vem desenvolvendo estudos detalhados sobre as centenas de processos administrativos na sua esfera de atuação, buscando aperfeiçoá-los, eliminando a margem de erro e tornando-os mais dinâmicos com o uso da tecnologia em sua virtualização.

A maioria dos processos versa sobre titulações, incorporações, declarações, solicitações de prontuário, reenquadramentos, dentre outras situações comuns à vida funcional dos servidores municipais. Hoje, a partir da solicitação que é protocolada via Central de Atendimento, os processos seguem ‘fisicamente’ para instrução e avaliação em diversas comissões e gerências da própria Seplog ou de órgãos de origem dos servidores.

A meta é, num curto espaço de tempo, eliminar por completo a utilização de papel em sua tramitação, além de permitir aos interessados a consulta virtual em qualquer de suas fases. “Além de atender a uma demanda socioambiental, esta ação permitirá eliminar o retrabalho, otimizando a utilização da mão-de-obra e a resolutividade na resposta às demandas, uma vez que também implementaremos o uso de indicadores para aferir se a permanência, em cada uma das fases, está coerente com o fluxo normal”, afirma o secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira.

Ainda de acordo com o secretário, os processos já estão sendo aperfeiçoados para que, na ocasião da virtualização, as ferramentas da tecnologia tornem ainda mais objetiva tanto a tramitação, como o acompanhamento, que poderá ser realizado via internet, embora o atendimento presencial também possa ser realizado em casos específicos.

“Esta é mais uma ação que pretendemos deixar como um legado para a administração municipal. O uso da tecnologia para beneficiar os processos de trabalho e, principalmente, o resultado que é oferecido aos servidores públicos municipais. Enfrentamos, como a imensa maioria dos municípios do país, uma situação complexa do ponto de vista financeiro. Mas acreditamos firmemente na retomada de desempenho da nossa economia, e a tecnologia é nossa aliada para vencer obstáculos e tornar cada vez mais eficaz a nossa prestação de serviços”, justifica o secretário.