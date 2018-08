SINDIJUS/SE DEBATERÁ DEMOCRATIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO

23/08/18 - 06:38:36

Evento conta com participação militantes e palestrantes sergipanos e de repercussão nacional, além de trabalhadores de várias regiões do país

Com o tema “Democratizar o judiciário, democratizar a sociedade brasileira”, o 3º Congresso do Sindijus Sergipe começa seu ciclo de debates sobre o Poder Judiciário sergipano e nacional na noite da próxima sexta, 24 de agosto, no Hotel Aquarios, na Orla de Atalaia.

O tema reflete a necessidade urgente de uma reforma do Poder Judiciário e perpassa todas as atividades do evento. De acordo com a organização do evento, a discussão é de extrema importância, principalmente considerando o momento de avanço de posturas autoritárias contra os direitos da população que comprometem gravemente a democracia no país.

A integrante da comissão organizadora do 3º CONJUS e técnica judiciária Luciana Nunes explica como a conjuntura pede a reflexão proposta para o evento. “No atual momento do país, em que os direitos estabelecidos na Constituição deixam de ser assegurados pelo Poder Judiciário, nós trabalhadores e trabalhadoras desta instituição, não podemos nos furtar de fazer uma avaliação investigativa sobre o porquê de tal Poder negar-se, reiteradamente, a atuar para barrar os retrocessos institucionais a que estamos sendo submetidos. Pretendemos também, por meio do debate, buscar alternativas para construção de um outro Judiciário, na certeza de que qualquer solução viável para o resgate da democracia no Brasil perpassa pela democratização do Judiciário, com a participação da sociedade civil na administração e fiscalização dos tribunais”.

Palestras

Na noite de abertura começa com uma análise de conjuntura local do professor e presidente da CUT/SE, Rubens Marques Souza. Em seguida, será feita uma análise de conjuntura do Judiciário com Dionizio Jânio Barbosa de Souza, coordenador da Secretaria Geral da Fenajud. Fechando o primeiro dia, uma reflexão sobre a conjuntura nacional e internacional com o professor Jessé de Souza, PHD em Sociologia pela Karl Ruprecht Universität Heidelberg da Alemanha e autor do livro ‘A Elite do Atraso’.

No sábado, 25, a programação começa às 8h30. Para discutir ‘O Judiciário brasileiro e as propostas para democratizá-lo’, a primeira mesa do dia reunirá a promotora de Justiça aposentada Marília Lomanto Veloso, o advogado popular Patrick Mariano e o juiz de direito Marcelo Semer.

Já a segunda mesa do sábado, intitulada ‘As transformações no mundo do trabalho e seus reflexos para os trabalhadores do Judiciário’, traz o sociólogo e coordenador-geral da RET (Rede de Estudos do Trabalho), Giovanni Alves.

Às 19 horas, após debates e deliberação de qual será o plano de lutas do sindicato para os próximos anos, acontecerá a plenária final e, em seguida, a confraternização de encerramento, também no Hotel Aquarios.

Confira a programação completa do congresso:

Dia 24/08 – Sexta-feira

18h – Credenciamento

19h – Sessão solene de abertura

20h – Análise de conjuntura local: Rubens Marques Souza, professor e presidente da CUT/SE.

20h20 – Análise de conjuntura do Judiciário: Dionizio Jânio Barbosa de Souza, coordenador da Secretaria Geral da FENAJUD.

20h40 – Análise de conjuntura nacional e internacional: Jessé de Souza, professor titular da UFABC, PHD em Sociologia pela Karl Ruprecht Universität Heidelberg da Alemanha, autor de livros.

22h – Jantar de encerramento

Dia 25/08 – Sábado

08h30 – Apreciação e votação do regimento interno do 3º CONJUS

09h – Mesa: “O Judiciário brasileiro e as propostas para democratizá-lo”. Palestrantes:

Marília Lomanto Veloso, advogada, doutora em Direito pela PUC/SP, professora aposentada da UEFS, promotora de justiça aposentada do estado da Bahia, membro da ABJD – Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.

Patrick Mariano, escritor, advogado popular e mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, escritor da coluna Contra Correntes do portal Justificando.

Marcelo Semer, juiz de Direito em SP, membro da Associação Juízes para Democracia (AJD), mestre Direito Penal pela USP, doutorando em Direito Penal e Criminologia, escritor na coluna Contra Correntes do portal Justificando.

12h30 – Almoço

14h – Palestra: “As transformações no mundo do trabalho e seus reflexos para os trabalhadores do Judiciário”. Palestrante: Giovanni Alves, professor de sociologia da UNESP, doutor em Ciências Sociais pela UNCAMP, coordenador-geral da RET – Rede de Estudos do Trabalho.

15h30 – Coffee break

16h – Deliberar a linha de ação do sindicato, teses, moções e propostas de reforma estatutária

19h – Plenária Final

19h15 – Confraternização de Encerramento.

Sobre Sindijus Sergipe

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Sergipe (Sindijus/SE) existe há 29 anos. É um dos sindicatos fundadores da Federação dos trabalhadores do Judiciário nos Estados (Fenajud), entidade que vem se fortalecendo ano a ano na defesa das trabalhadoras e trabalhadores dos tribunais estaduais.

Nos últimos anos, a adoção de uma concepção do sindicalismo combativo e de consciência de classe têm definido os rumos da categoria e sua luta, ao lado de trabalhadores de outras categorias e movimentos sociais.

Por Aline Braga