TEATRO TOBIAS BARRETO SUSPENDERÁ ATIVIDADES PARA REFORMA

23/08/18 - 07:00:24

Objetivo da obra é a preservação cultural e melhor acessibilidade para o público

Inaugurado em 17 de março de 2002, o Teatro Tobias Barreto (TTB), trouxe mais vida para Aracaju, proporcionando aos cidadãos uma vida cultural com mais conhecimento e lazer. Esse ano, o teatro passará por reformas e a partir da próxima segunda-feira, 27 de agosto, suas portas estarão fechadas para logo mais possibilitar uma melhor acessibilidade, comodidade e conforto para o público sergipano.

A obra faz parte de uma parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura e as Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), que aconteceu por meio de um Protocolo de Intenções, com vigência de cinco anos e orçada em 15 milhões, que também contemplou as reformas do Arquivo Público de Sergipe e da Biblioteca Pública Epifânio Dória.

Apesar da parceria firmada, o investimento não faz parte da verba compensatória do Governo, mas inteiramente da Celse, que visa à restauração dos prédios públicos como forma de preservação cultural do patrimônio histórico e social do Estado.

Esta é a primeira grande reforma desde a inauguração, e para a diretora do Teatro Tobias Barreto, Simone Fontes, as mudanças serão essenciais para o oferecimento de um espaço melhor para o público e os artistas. “Vamos dar uma maior segurança gradeando todo o estacionamento, bem como toda a central de refrigeração, poltronas e carpetes, além de toda a parte cênica, telhado e pintura. Depois da reforma ficará muito mais confortável receber os artistas locais e nacionais e a nossa população”, enfatiza.

O Teatro Tobias Barreto é um espaço sem dúvida muito importante para a cultura. Sendo assim, Simone explica a mudança temporária dos eventos. “Essa reforma vai favorecer a todas as áreas da cultura, estamos tentando ajustar todos os eventos agendados para o Teatro Atheneu, e para outros espaços da cultura, como o Centro de Criatividade. O Teatro, que já era lindo, agora vai ficar muito mais elegante e confortável”, ressalta.

Estrutura do Teatro

O TTB possui um sistema de iluminação sofisticado, controlado por mesa computadorizada, 1.328 poltronas, divididas entre plateia e mezanino, 11 camarins, seis salas para tradução simultânea, uma para ensaio de orquestra e uma para ballet, além de espaço para exposições, pequenas recepções, oficinas de teatro, estacionamento e área livre.

Sobre a Celse

Com a construção de uma usina termoelétrica (UTE – Porto de Sergipe), em andamento e que integrará o Complexo de Geração de Energia Governador Marcelo Déda, a Celse vem se mostrando uma grande aposta de inovação no Estado, que será responsável pela conversão de gás natural em energia elétrica, além de proporcionar mais de 800 empregos na região. A previsão para início das operações está marcada para janeiro de 2020 e planeja ser também um canal para investimentos futuros em setores de energia renovável.

Arquivo Público e Biblioteca

As obras da Biblioteca Pública Epifânio Dória e do Arquivo Público de Sergipe têm previsão para entrega ainda em 2018, sendo que ambas estão bem adiantadas diante do prazo estipulado. Segurança, acessibilidade, refrigeração e disposição mais organizada de acervos são quesitos priorizados durante essas reformas.

Fonte e foto assessoria