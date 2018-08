VALADARES FILHO DIZ QUE “DINHEIRO TEM, É PRECISO SABER GASTAR

23/08/18 - 11:27:43

Evento promovido pela CDL reuniu oito candidatos na sede da entidade, em Aracaju. Governador fugiu do enfrentamento

O ótimo desempenho do candidato ao governo de Sergipe pela coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, Valadares Filho, durante o Café com Debate, evento promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sergipe, na noite desta quarta-feira (22), na sede da entidade, em Aracaju, mostrou equilíbrio, preparo e firmeza para conduzir os destinos do estado nos próximos quatro anos.

Seguro nas respostas e, não só apresentando propostas, mas indicando como concretizá-las, Valadares Filho falou da sua convicção de que sua candidatura representa o novo na politica, nas novas idéias e do desafio que tem pela frente para colocar Sergipe nos eixos. “Com muita garra, equipe qualificada e vontade de trabalhar, vamos tirar Sergipe desse buraco”, afirmou.

O debate contou com a participação de oito, dos nove candidatos ao governo de Sergipe. Apesar de ter confirmado presença, o governador Belivaldo Chagas, que busca a reeleição, não compareceu, merecendo criticas dos presentes e de internautas que acompanharam o evento pelas redes sociais.

Foi consenso entre todos o caos instalado em Sergipe, estado detentor de péssimos indicadores, especialmente na saúde, segurança pública e desemprego, áreas que concentram o maior volume de queixas da população e detentoras dos piores índices entre os estados brasileiros.

Questionado sobre quais as medidas que pretende adotar para atacar os principais problemas da administração estadual, Valadares Filho apontou o enxugamento da máquina administrativa como principal arma para rearrumar o estado e reequilibrar as contas públicas. “Vamos realizar uma gestão moderna e eficiente, com o olhar direcionado aos que mais precisam”, disse.

Ele reafirmou que a principal ação, que deverá ser aditada ainda no período de transição, será o enxugamento da máquina administrativa, com corte de gastos, cargos comissionados e todo tipo de mordomias. Salientou ainda a disposição de despolitizar a máquina pública e combater a corrupção como formas de reorganizar a administração. “Dinheiro tem. É preciso saber gastar. Essas serão medidas a serem adotadas de imediato e, com uma gestão eficiente, tenho certeza que colocaremos Sergipe em ordem”.

Com quatro rodadas e mais de duas horas de duração, o Cafe com Debate contou também com a participação de jornalistas locais e de pessoas presentes, que tiveram a oportunidade de fazer perguntas aos candidatos.

Matéria produzida pela Coligação