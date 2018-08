PROPOSTAS FORA DA REAL

A campanha começa a se estreitar. Já no sábado da próxima semana, dia primeiro de setembro, inicia-se a fase final, que é a exibição dos programas eleitorais nas emissoras de rádio e televisão. As peças não surtem muito efeito e hoje têm audiência rasa, em razão da opção pela TV fechada. Além disso, todos os projetos – desculpem a repetição – são parecidos, com quase as mesmas propostas e excesso de praticidade.

Tem candidato que garante resolver problemas crônicos do Estado a um toque de caixa, expondo dados ilusórios de um “certo planejamento” que está fazendo desde quando resolveu se candidatar. Esses programas são ilusionista e tentam manter a fantasia de boas soluções a problemas quase impossíveis de resolver, dentro do imediatismo que propagam.

A crise em Sergipe vem de longe. Não foi criada nos últimos três Governos. Foi acentuada com o caos em que vive o País e hoje uma coisa depende de outra, como por exemplo, um melhor repasse do Fundo de Participação. Sergipe é refém do Planalto e se não mudar lá em cima, não há forma de solucionar, mesmo com excesso de mágica proposta. É preciso um estudo profundo da mudança que deve ocorrer na economia do País, para que se vislumbre soluções estaduais.

Os candidatos sabem disso, mas fingem não entender e enganam o povo.

Além disso, expõem planos de moralidade, como e fossem novidades. Não precisa falar nem em pagamento de salário em dia, mas reduzir cargos em comissão e não nomear secretários dentro dos interesses políticos do bloco é chamar o povo de idiota.

Nesses Governos de coalizão partidária quem ocupa Pastas importantes são amigos do ‘rei’ ou indicados por lideranças partidárias, onde o mérito não é sempre o qualitativo, mas o servilismo. Não ao povo e nem ao Estado, mas a quem o indicou. Mudar o Estado é admitir verdades, aceitá-las e impor austeridade. Não é manter o status quo dos compromissos politiqueiros.

BELIVALDO EXPLICA AUSÊNCIA

O governador Belivaldo Chagas (PSD), candidato à reeleição, justificou sua ausência no debate que ocorreu quarta-feira à noite, promovido pelo “Café Com Debate” na CDL.

Era inauguração do Comitê Geral, com a presença de Fernando Haddad (PT).

NÃO GANHOU E NEM PERDEU

Belivaldo Chagas não ganhou e nem perdeu eleitoralmente por sua ausência. Ele está no lugar que todos os demais candidatos disputam e naturalmente seria a vidraça.

O debate foi bem organizado e de boa qualidade, mas não tirou e nem deu votos.

Isso, entretanto, não perde a importância de se expor programas e ideias.

PROJETOS SE ASSEMELHAM

Os programas e projetos dos oito candidatos que compareceram se assemelham, até na concepção do novo. Todos exibiram simplicidade em resolver problemas complexos.

Tanto na área da Saúde, Educação, Segurança, Economia, Planejamento e Tecnologia.

SALÁRIOS PAGOS EM DIA

O candidato Valadares Filho garantiu que vai pagar os salários dentro do mês, já a partir de janeiro. Receberão também os aposentados e pensionistas.

Mendonça Prado não deixou por menos: “também pagará aos servidores em dia”.

CRITÉRIOS DE ESCOLHA

No debate, os candidatos também garantiram o critério de escolha dos secretários, por uma concepção técnica e não política. Dentro de uma composição isso é impossível.

Infelizmente auxiliares são indicados por interesses de grupos.

TARANTELLA PROVOCA APLAUSOS

O candidato do PSC, João Tarantella, mexeu com a platéia ao fazer críticas diretas a Valadares Filho, a Eduardo Amorim e ao Dr. Emerson (Rede).

Foram críticas de caráter pessoal, que irritaram os citados por ele.

LEMBROU DE BELIVALDO

Em certo momento Tarantella ironizou: “Belivaldo não faltou ao debate pelo que todos os senhores estão pensando neste momento”.

– Belivaldo está arrumando o gabinete para Tarantella assumir, brincou.

BOA NOTÍCIA AO POVO

O Hospital de Cirurgia vai retornar o atendimento no setor de cardiologia a partir de segunda-feira, com exames e procedimentos cirúrgicos.

O Cirurgia passa por imensa dificuldade e pode fechar suas portas.

ATAQUE NAS REDES A HELENO

O candidato ao Senado Heleno Silva (PRB) vem sendo duramente criticado nas redes com denúncias sobre sua vida pública. As postagem inundaram todos os grupos.

A critica é enviada por robôs via telefones de São Paulo.

NÃO SABE DE ONDE VÊM

Heleno Silva disse que não tem ideia de onde parta esses ataques, mas admite que é de seus adversários, para prejudicá-lo nas eleições.

Heleno já teria denunciado esses ataques à Polícia Federal.

EDVALDO APÓIA CHAPA GOVERNISTA

Em discurso, o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) confirmou apoio a Belivaldo, a Jackson e a Rogério. “Vamos arregaçar as mangas e visitar o povo de porta em porta!”

– Sergipe continuará superando as dificuldades e avançando, disse.

PLANEJA GRANDE EVENTO

Edvaldo Nogueira fará evento de apoio aos seus candidatos para as próximas eleições, em ato que estaria marcado para o Iate Clube.

Haverá uma ação inovadora, sobre a qual o prefeito faz segredo.

PROBLEMA EM POÇO VERDE

Aliados do prefeito de Poço Verde, Iggor Oliveira (PSC), estão pressionando-o para que seu pai, José Everaldo de Oliveira, não seja candidato a deputado federal.

Ameaçam, inclusive, votar em outro candidato a governador.

SUGESTÃO DE EDUARDO

Segundo um dos aliados, a sugestão de José Everaldo disputar vaga de deputado federal é de Eduardo Amorim, candidato a governador pelo PSDB.

Os aliado temem que a candidatura de Everaldo atrapalhe a reeleição de Iggor em 2020.

FECHARAM ENTENDIMENTO

Quatro dos cinco vereadores ligados aos Reis que tratavam sobre apoio a candidato ao Governo, fecharam com o deputado Valadares Filho (PSB).

As conversas rolavam desde a semana passada.

DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO

Um vereador de cidade do agreste recebeu dinheiro e um carro para dar apoio e fazer campanha para dois candidatos ao Governo e Senado.

Acreditem: resolveu devolver o dinheiro e o carro.

ANDRÉ VÊ CLIMA POSITIVO

Candidato ao Senado, André Moura (PSC) vê clima positivo para sua eleição. Vê que o gráfico sobe quando se refere ao voto e baixa sobre a rejeição.

Seis meses antes a situação era bem diferente.

BELIVALDO DORME EM CANINDÉ

Belivaldo Chagas (PSD), que disputa a reeleição de governador, viaja hoje por cidades do sertão. Dorme em Canindé e continua no sábado em carreata até Gararu.

Valadares Filho fará o mesmo trajeto também em carreata.

MAGALHÃES VAI PARA FEDERAL

O radialista Carlos Magalhães (PSDB) é candidato a deputado federal, mandato que já exerceu há alguns anos. Trabalha à cata de voto.

Mas avisa: “não pretendo gastar um só centavo”.

SUKITA E O HELICÓPTERO

O candidato a deputado federal Manoel Messias Sukita (PSC) tem sido um sucesso nas cidades que visita, não por ele, mas pelo helicóptero amarelo que o leva.

A aeronave tem pousado em áreas que chamam atenção.

Notas

Bolsonaro lidera pesquisas – O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, lidera a corrida presidencial nos três maiores colégios eleitorais – São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro – nos cenários sem o ex-presidente Lula. Os Estados somam 61,1 milhões de eleitores, o equivalente a cerca de 47% do total nacional.

0x0

Desempenho fraco de Alckmin – “Nunca um tucano largou de patamar tão baixo e com o PSDB tão desgastado pelas sucessivas associações de quadros do partido — inclusive o próprio candidato — a escândalos de corrupção”, observa Daniela Lima na Folha. A jornalista analisa o baixo desempenho de Alckmin nas pesquisas.

0x0

Ideli está comendo poeira – Ideli Salvatti, ex-ministra de Dilma Rousseff, está comendo poeira na eleição ao Senado em Santa Catarina. Na última pesquisa do Ibope, ela aparece apenas em quinto, com 7% das intenções de voto, atrás de Jorginho Mello (8%), Paulo Bauer (19%), Esperidião Amin (23%) e Raimundo Colombo (27%).

0x0

Lula no programa eleitoral – Lula pode estrear no horário eleitoral como candidato do PT antes que o TSE julgue as contestações ao pedido de registro de sua candidatura. O primeiro programa dos candidatos à Presidência da República vai ao ar em 1º de setembro. O PT aproveitará vídeos gravados por Lula antes de ser preso.

0x0

Ministro intima defesa de Lula – O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Roberto Barroso intimou ontem advogados de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a manifestar-se sobre as impugnações e notícias de inelegibilidade protocoladas contra o petista. O magistrado é o relator do caso.

0x0

Ambiente para os empresários – Eduardo Amorim disse ontem que criará ambiente para que empresários sergipanos possam expandir seus negócios e aumentarem as oportunidades de geração de emprego e renda para a população. “Esse é um compromisso que assumimos em reunião com empresários de Socorro”.

Conversando

Douglas Magalhães – Políticos ocupam espaço na mídia e dizem que criam alternativas para um Brasil melhor. Deviam ter vergonha na cara e parar de lorota que o povo não aguenta mais.

Pequenas claques – Candidatos ao Governo que participaram do debate na quarta-feira passada, na CDL, levaram claques que os aplaudiam a cada fala.

Café com debate – O debate realizado pelo “Café com Debate” foi muito organizado, inclusive no formato para perguntas, réplicas e tréplicas e até no cafezinho.

Ana a Federal – A arquiteta Ana Libório é candidata à deputada federal pela Rede e defende que as mulheres sejam mais ouvidas. Está em plena campanha.

Cresce bem – O candidato a senador pelo PSC, André Moura, está crescendo na grande Aracaju e em cidades importantes do interior.

Mais focado – O deputado federal Valadares Filho (PSB), candidato a governador, está mais focado para a disputa e com os pés no chão. As eleições de 2016 provocaram isso.

Programa na TV – A partir de sábado (01/09) terá início o programa político em rádios e TVs. Candidatos já fazem gravações no decorrer desta próxima semana.

Unir partido – Rogério Carvalho, candidato ao Senado pelo PT, precisa tentar unir o partido em torno da chapa majoritária. O apoio da legenda pela metade é ruim.

Pareceu Bolsonaro – O candidato a governador João Tarantella incorporou o seu aliado Jair Bolsonaro no Debate com Café e conseguiu aplausos.