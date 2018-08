Procuradora pede impugnação do registro de 13 candidatos; veja lista

24/08/18 - 09:02:02

Procuradora Eleitoral avisa que está acompanhando a campanha a alerta para que não se cometa abuso

A procuradora-regional eleitoral, Eunice Dantas, concedeu entrevista na manhã desta sexta-feira (24) e apresentou a relação com os nomes dos candidatos em que o MPF pediu ao TRE impugnação do registro de 13 candidaturas às eleições de 2018. Os candidatos poderão recorrer da decisão do MPF e o Tribunal Regional Eleitoral tem até o dia 17 de setembro para julgar todos os processos.

Durante a coletiva, a procuradora Eunice Dantas explicou disse que foram 13 ações de impugnação de registro candidatura. “Casos simples como ausência de desincompatibilização no prazo correto e filiação partidária. Casos mais graves que se enquadram no Lei da Ficha Limpa nós entramos com os pedidos de impugnação”.

Eunice Dantas informou que está acompanhando a campanha que está sendo realizada pelos candidatos e informou que uma das coisas que chamou a atenção foi o fato de o ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, que efetuou o uso de um helicóptero para fazer sua campanha.

Sobre Sukita, a procuradores disse que “o mais grave foi o que ele fez quando pousou com um helicóptero dentro de uma quadra de esporte, colocando em risco a vida as pessoas. Um abuso de poder”, afirmou.

Um outro candidato que teve seu nome impugnado foi do vereador de Itabaiana, Vardo da Lotérica e o motivo foi por analfabetismo. Também de Itabaiana, José Luiz da Mota Cruz, o Luizão Dana Trump, teve a candidatura impugnada por uma condenação criminal transitada em julgado por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Veja a relação dos que tiveram pedido de impugnação de candidatura

Manoel Messias Sukita

Luciano Bispo

Goretti Reis

Ivan Leite

Rogério Carvalho

Adalberto Mendes Neto

Antonio Claudio Santos das Neves

Arivaldo Resende – Vardo da Loteca

Francisco Sergio Matos Tavares

Major Ildomário Santos Gomes

José Agnaldo Neves Cunha

José Luis da Mota Cruz

Luis Santana de Carvalho