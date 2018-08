ADELSON BARRETO É CANDIDATO A FEDERAL DA PREFEITA DE CAPELA

24/08/18 - 10:02:09

A prefeita do município de Capela, Silvany Mamlak, já escolheu a sua chapa completa para apoiar nas eleições deste ano.

Desde que rompeu com o ex-prefeito e ex-marido, Manoel Messias Sukita, que a prefeita Silvany tem declarado que não o acompanharia mais politicamente. “Ele tem dito que é uma injustiça eu não votar com ele. Eu até queria votar nele mas ele tem afirmado que não quer meu voto, então eu resolvi apoiar outro”, disse Silvany em entrevista ao jornal da Fan.

Já há algum tempo, Silvany declarou que irá apoiar a candidatura do senador Eduardo Amorim ao governo do estado, André Moura para o Senado e na manha desta sexta-feira (24) ela que informou que atendeu a um pedido de André e irá apoiar a candidatura à reeleição do deputado federal Adelson Barreto. “No sábado passado eu estive com André e ele me pediu para apoiar Adelson e eu resolvi atender a seu pedido”, contou a prefeita.

Silvany Manlak ainda não fechou apoio completo à chapa majoritária, já que ainda não anunciou quem será o segundo nome para o senado, já que o primeiro é André Moura.