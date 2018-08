AGENTES PRISIONAIS ENCONTRAM OBJETOS NO COPEMCAN

24/08/18 - 06:47:27

Agentes penitenciários do Complexo Penitenciário Manuel Carvalho Neto (Compecan), em São Cristóvão, realizaram nesta quinta-feira, 23, uma revista na Ala B, no Pavilhão A, da unidade prisional. A ação resultou na apreensão de vários materiais ilícitos

Com capacidade para 160 detentos, atualmente o Pavilhão 3 conta com 560 homens, mais que três vezes do que suporta. Já a Ala B, onde ocorreu a revista, comporta 80 presos, mas neste momento abriga 270.

O presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais e Servidores da Sejuc (Sindpen), Luciano Nery, destaca que os agentes prisionais seguem se dedicando para garantir a segurança do sistema prisional sergipano, mesmo com as dificuldades. No pavilhão 3, onde ocorreu a revista nesta quinta, trabalham apenas três agentes.

“Além disso, das 13 guaritas existentes no Copemcan, apenas três são ativadas, assim mesmo porque os agentes penitenciários estão vendendo seus dias de folga para aumentar o efetivo na Unidade Prisional, realizando serviço extraordinário”, ressaltou.

