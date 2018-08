DENARC: TRAFICANTE É PRESO E CARRO BLINDADO É APREENDIDO

24/08/18 - 13:07:12

Grupo criminoso comandava o tráfico no Conjunto Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro

Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc), com auxílio da Divisão de Inteligência e Planeamento Policial (Dipol), desativaram na tarde e noite de ontem, 23, um grupo criminoso que comandava o tráfico de drogas no Conjunto Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro.

O grupo tem relação com o traficante Nivaldo “Dengo”, que foi assassinado a tiros este ano na avenida Hermes Fontes. Com a morte dele, quem assumiu a liderança do tráfico foi o irmão, Bruno Luan Pereira de Carvalho, 27 anos. Ele alugou uma casa no Bairro Alagoas, em Estância para armazenar as drogas. A residência era monitorada por Bruno através de câmeras de segurança.

O delegado Osvaldo Resende trouxe detalhes das seis prisões, que também contaram com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) e dos policiais da Delegacia Regional de Estância.

“Bruno Luan, que era o líder, foi preso primeiro em Itaporanga. Depois Josival Cruz Matos, 45 anos, foi preso em flagrante em Estância com cocaína e dinheiro no quintal de casa. Na sequência os outros foram presos no município de Nossa Senhor do Socorro. Ana Beatriz Meneses de Aragão, 44 anos, que é sogra de Igo, estava com 4 kg de cocaína e mais de 5 mil reais em espécie, que escondeu dentro de um urso grande de pelúcia. Ítalo Rodrigues Carvalho de Souza, 27 anos, irmão de Igo, vendia drogas. E Igo Carvalho de Souza, 30 anos, além de vender, era quem gerenciava os entorpecentes para Bruno Luan. Por fim, foi preso Venâncio Santos de Oliveira, 22 anos, que estava com cocaína e crack”, explicou o delegado Osvaldo Resende.

A Operação foi denominada Coiote pela forma como o grupo agia, em especial o líder, que sempre que percebia que estava sendo monitorado, fugia para outra cidade. Na ação a polícia apreendeu três armas de fogo (uma pistola calibre 380 e dois revólveres calibre 38), dois carregadores e 30 munições para a pistola, seis munições para os revólveres, 785 gramas de crack, 2,24 quilos de cocaína, 40 gramas de maconha, pouco mais de 25 mil reais em espécie, balança de precisão e três carros, sendo um Ford Fusion preto blindado, que era utilizado pelo líder dos traficantes. Os outros dois veículos eram: um Honda Civic prata e um Fiat Uno prata.

“Gostaria também de agradecer ao trabalho realizado pelo papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga, que nos auxiliou em todo procedimento de coleta nos carros, onde inclusive armas de fogo foram encontradas em compartimentos secretos. No Honda Civic, por exemplo, foi encontrado um revólver calibre 38”, afirmou o delegado Osvaldo Resende.

