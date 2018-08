Diretores da SES participam de evento em Brasília sobre contratualização de serviços

24/08/18 - 14:30:10

Os diretores de Atenção Integral à Saúde (Dais), João Lima Júnior, e de Suprimentos e Patrimônio, Cristiano de Melo Silva, estão em Brasília desde quinta-feira, 23, onde participam de reunião conjunta das Câmaras Técnicas de Atenção à Saúde, Gestão e Financiamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde |(Conass). O encontro se estende até esta sexta- feira, 24, e aborda como tema central “Contratualização de unidades privadas e sem fins lucrativos de prestação de serviços na área da saúde”.

Representando a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES), os diretores participam e discussões sobre o tema central, explorando nuances como o processo de compra e o passo a passo para a contratualização dos serviços de saúde privados e sem fins lucrativos; os tipos de instrumentos contratuais, a licitação, o credenciamento e os conteúdos dos contratos administrativos; o financiamento; bem como o monitoramento e avaliação dos contratos, nas questões administrativas, financeiras, metas e indicadores, segundo informou João Lima Júnior.

Na manhã desta sexta-feira, o evento girou em torno do relato de experiências e quem apresentou foram os representantes das Secretarias de Saúde dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. À tarde, cada Estado teve um tempo de cinco minutos para um breve relato sobre o tema “Como a gestão estadual avalia a situação atual da contratualização dos serviços de saúde e necessidades de apoio nessa área”.

Para o Diretor de Atenção Integral à Saúde, João Lima, a agenda focada na Contratualização da Saúde, promovida pelo Conass, é estratégica para qualificar ainda mais os processos de contratação de seus prestadores pelos Estados, principalmente na área hospitalar. “Nesta quinta-feira tivemos a oportunidade de apresentar o modelo de contratualização que a SES Sergipe executa, tendo na regulação um dos pilares de fortalecimento dessa relação”, contou.

Para o diretor de Suprimentos e Patrimônio da SES, Cristiano de Melo Silva, a agenda do evento foi muito importante por promover e sugerir uma constante integração de todas as áreas da secretaria. “A contratualização é a parte meio da SES, então, a gente precisa bastante de interagir com a Atenção à Saúde, Planejamento, financeira, Epidemiologia , enfim, com os setores fins, para gente entender a importância da contratualização do serviço, para que a gente possa saber a modalidade correta, produzir os contratos, justificar os serviço e possamos oferecer assistência qualificada para a população”, disse.

Fonte e foto assessoria