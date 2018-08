Eduardo prestigia a inauguração do comitê do candidato a deputado estadual Talysson Costa

24/08/18 - 06:14:35

Itabaiana e Lagarto mostram fortalecimento da candidatura de Eduardo Amorim

Na noite desta quinta-feira, 23, Eduardo Amorim (PSDB), candidato ao Governo do Estado, participou de eventos de apoio à sua candidatura em Itabaiana e Lagarto, dois grandes colégios eleitorais de Sergipe.

Na Capital Nacional do Caminhão, Eduardo prestigiou a inauguração do comitê do candidato a deputado estadual Talysson Costa (PR). O evento teve a presença de milhares de pessoas que apoiam o projeto que quer proporcionar dias melhores para Sergipe, colocando o estado no caminho do desenvolvimento.

“Talysson é filho do prefeito Valmir de Francisquinho, que vem fazendo uma administração exemplar no município de Itabaiana. Talysson é um jovem em busca de seu primeiro mandato e tenho certeza que vai fazer um trabalho sério e em prol não só dos itabaianense, mas de todos os sergipanos. Ele também tem coragem para mudar Sergipe. Agradeço o carinho recebido aqui em Itabaiana, minha cidade natal”, destacou Eduardo.

Candidato a uma das vagas na Assembleia Legislativa, Talysson garantiu que vai trabalhar incansavelmente para honrar cada voto de confiança depositado nele. “Vamos atuar em prol de todos os sergipanos, em especial por Itabaiana. Obrigado por confiarem em nosso projeto, que tem o melhor candidato a governador do Estado, que é Eduardo Amorim. Ele vai fazer um dos melhores governos da história de Sergipe. Tenho certeza disso”, ressaltou.

“Esse é o time que faz a diferença e que quer o bem de Sergipe. Por isso, pedimos uma oportunidade para que Eduardo Amorim, junto com Talysson e de todos que compõem esse projeto de mudança, possa devolver a autoestima aos sergipanos”, salientou o prefeito Valmir de Francisquinho.

Também estiveram no evento os candidatos ao Senado Federal, André Moura (PSC) e Heleno Silva (PRB); os candidatos a deputado federal, Bosco Costa (PR) e Antônio dos Santos (PSC); além de vereadores e lideranças que apoiam Eduardo Amorim governador.

Em Lagarto

De Itabaiana, Eduardo Amorim seguiu para o município de Lagarto, onde uma multidão esteve presente na inauguração do comitê do candidato a deputado estadual, Ibrain Monteiro (PSC). “Feliz com a recepção aqui em Lagarto, que demonstra que seguimos no caminho certo. Cada vez mais os sergipanos abraçam nosso projeto e mostram que estão com coragem para mudar. Vamos juntos, com o apoio de Ibrain na Alese, fazer essa mudança e trazer de volta o desenvolvimento regional que foi abandonado por esse desgoverno”, afirmou Eduardo.

Também participaram da inauguração do comitê o prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro; o candidato ao Senado, André Moura (PSC); o candidato a deputado federal, Gustinho Ribeiro; além de vereadores e lideranças da região que disseram sim ao projeto da mudança.

Fonte e foto assessoria