Edvaldo Nogueira entrega imóveis a 468 famílias no Santa Maria

24/08/18 - 16:23:50

Na manhã desta sexta-feira, 24, 468 famílias realizaram o sonho da casa própria ao receberem as chaves do Residencial Vida Nova, localizado no bairro Santa Maria. O prefeito Edvaldo Nogueira participou do momento e deu início à entrega dos imóveis, que foram planejados e iniciados ainda na sua gestão anterior. Foram cerca de R$ 25 milhões investidos, através do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

“Esses moradores padeceram durante longos anos e estavam ansiosos esperando suas casas. É uma alegria muito grande estar entregando essas moradias, que farão uma mudança significativa na vida dessas famílias. Também é uma grande emoção por estar cumprindo mais um compromisso e trazendo qualidade de vida. Eu sei o que é receber uma casa própria. Vivi essa emoção quando comprei o meu apartamento, que coloquei os móveis e fiz uma reforma, e até hoje não esqueço a felicidade que tomou conta do meu coração nesse momento”, afirmou o prefeito.

A aposentada Maria Edileuza Gomes não escondeu a emoção ao ser a primeira moradora a receber as chaves das mãos do prefeito. ”Durante esse tempo de espera, foi muita luta, pagando aluguel. Receber essa chave me dá muita felicidade, não tem nem como descrever. Só estando no meu lugar para entender o que estou sentindo. Já estou com 65 anos e pensava que não tinha mais tempo para alcançar o recebimento da minha casa e agora, finalmente, consegui”, declarou emocionada.

A entrega das chaves ocorre ao longo do dia pelas equipes da Assistência Social e, consequentemente, as mudanças já estão acontecendo a partir desse momento. Como forma de garantir a integridade e segurança durante o processo, o prefeito garantiu a presença da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) até a noite do próximo domingo, 26.

A secretária da Assistência Social, Rosane Cunha, ressalta que, além de sonhos sendo realizados, é mais uma promessa da gestão sendo cumprida. “Essas famílias esperaram muito por esse momento. Está tudo novo e muito bonito, do jeito que a população merece. Montamos uma infraestrutura no local para que as famílias pudessem aguardar a entrega das chaves e receberem seus imóveis no mesmo dia. Com a garantia da GMA no local, dada por Edvaldo, durante esse período de mudança é muito importante e eles ficaram muito felizes”, assegurou Rosane.

A liberação dos recursos para a obra ocorreu na gestão anterior de Edvaldo, pelo Governo Federal, através do Ministério das Cidades. Os imóveis ficaram prontos para entrega em dezembro de 2015 e, em julho de 2016, sem terem sido entregues, foram alvo de invasão. Na atual gestão, medidas foram tomadas e, após reintegração e reforma, que custou um novo investimento de R$ 9 milhões à Caixa Econômica Federal, os devidos proprietários receberam as suas chaves.

O gerente de Engenharia de Habitação da Caixa Econômica no estado de Sergipe, Iran Alves, explica que a instituição financeira realizou a recuperação e entregou os imóveis em condições dignas de moradia, com acabamento e instalação de água e energia elétrica. “Para isso se realizar, tivemos parcerias boas, como a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria de Assistência Social, que providenciou todas as condições para entrega breve aos devidos moradores. Isso demanda uma demora burocrática, que foi facilitada pelas equipes da Prefeitura”, explica o gerente da Caixa.

