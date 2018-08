Eliane Aquino percorre bairros da zona norte da capital para levar mensagem

24/08/18 - 12:40:10

Candidata à vice na chapa do governador Belivaldo Chagas, candidato à reeleição, a vice-prefeita de Aracaju Eliane Aquino saiu em mini carreata na noite desta quinta-feira, 24, por ruas e avenidas de bairros da zona norte da capital.

A partir da concentração, que reuniu a militância na Orlinha do Bairro Industrial, a caravana da coligação Pra Sergipe Avançar foi ao Porto Dantas, Japãozinho, Goré, Ponta da Asa e Lamarão.

“Em cada lugar dessa cidade, da zona norte à zona sul, temos serviços prestados à população. Obras importantes de infraestrutura entregues por Marcelo Déda quando prefeito, quando governador ao lado de Belivaldo, melhorias que beneficiaram os mais carentes entregues nas gestões de Jackson Barreto como prefeito e como governador, os serviços que eu e o prefeito Edvaldo Nogueira já fizemos em pouco mais de um ano e meio na prefeitura, enfim, viemos mostrar a essas comunidades a importância de seguir em frente junto com Belivaldo governador, Jackson e Rogério senadores e Lula presidente”, destacou Eliane.

Dona Célia Pereira, moradora do Porto Dantas há mais de 15 anos, fez questão de demonstrar seu apoio aos candidatos da coligação Pra Sergipe Avançar. Segundo explicou, eufórica, “o calçadão mais bonito da cidade Jackson e Belivaldo fez foi para os mais carentes, pensando no bem-estar do povo da periferia, por isso estou com Belivaldo e Eliane, e com meu ex-governador querido Jackson Barreto”, disse dona Célia.

Morador do conjunto residencial José Eduardo Dutra, seu Felisberto também enfatizou seu apoio à reeleição de Belivaldo, “porque ele, o galeguinho, junto com Jackson me deram uma casa para morar”, disse, em referência à unidade habitacional que lhe foi entregue pelo governo Jackson Barreto no residencial edificado na zona norte, resultado de um investimento superior a R$34 milhões.

A mini carreata foi encerrada com pessoas pedindo a liberdade de Lula e à reeleição de Belivaldo, candidato à reeleição com apoio do ex-presidente petista.

Fonte e foto assessoria