“Em SE, o dinheiro determina quem vai viver e quem vai morrer”, diz candidato

24/08/18 - 13:44:47

O candidato a governador de Sergipe Milton Andrade (PMN) revelou ter ficado estarrecido com os relatos de pacientes renais crônicos assistidos pela Associação dos Renais Crônicos e Transplantados de Sergipe (Arcrese). Em visita à instituição, Milton disse que o quadro demonstra a falta de zelo do Estado. “Se as pessoas dependerem do serviço público, estão condenadas à morte. É o dinheiro que determina quem vai morrer e quem vai viver”, lamentou Milton, observando que, no seu entender, sobra publicidade e falta efetividade.

Ele conversou com alguns pacientes e disse ter ficado horrorizado com os relatos. “Foram relatos que me chocaram. Uma indignidade, ver cidadãos desassistidos e sofrendo os reflexos da falta de planejamento do Governo, não só na área da saúde, mas em todos os serviços essenciais”, disse o candidato, ressaltando que “a falta de prioridade dos que fazem a velha política em tratar as pessoas está muito clara. Negligenciam os serviços essenciais para gastar com apadrinhados que, após serem derrotados nas urnas, viram ocupantes de cargos comissionados”.

Não por acaso, ressaltou Milton Andrade, Sergipe não realiza uma cirurgia de transplante desde 2012. “Imagine a angústia de estar numa fila, sem a garantia de que terá acesso ao devido tratamento”, salientou o candidato, acrescentando que dos mais de 2.400 pacientes, apenas a metade faz o tratamento dialítico. “O quadro é grave e angustiante. Essa realidade precisa ser mudada e por isso coloquei o meu nome à disposição, pois não posso continuar me omitindo diante de tantos problemas, gerados pela falta de gestão técnica e comprometida com o bem de todos.

Por Kátia Santana

Foto assessoria